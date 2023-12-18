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Пассажирка сделала предложение пассажиру прямо в самолете Москва — Минск

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  • 18.12.2023, 19:42
  • 6,552
Пассажирка сделала предложение пассажиру прямо в самолете Москва — Минск

Видео.

На борту самолета, который летел из Москвы в Минск, пассажирка предложила мужчине жениться на ней, пишет телеграм-канал Baza.

Сообщается, что Александра и Марк знакомы уже 10 лет, у них даже есть общий ребенок. Инициатором неожиданно выступила Александра — мужчина даже не догадывался, что она летит вместе с ним на одном самолете из Москвы в Минск.

В итоге Марк сказал «да», после чего женщина надела кольцо на палец своего избранника.

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