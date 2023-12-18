В Беларуси введут новый формат сбора денег с азартного населения 9 18.12.2023, 19:53

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Лукашенко подписал указ.

В Беларуси введут новый формат лотерей по способу проведения — одновременно как продажи билетов, так и приема ставок. Это предусмотрено новым указом Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба политика.

Указом среди прочего увеличили максимальный размер разыгрываемого призового фонда с действующих 50% до 95% от общего объема реализованных лотерейных билетов.

Сейчас выигрышный фонд чаще всего не превышает 50% от средств, вырученных за продажу билетов тиража лотереи. То есть на выигрыши идет до половины заработанной от продажи суммы. Но бывают исключения, например, в электронных лотереях он может достигать 95%.

Новым указом также предусмотрен новый по способу проведения вид лотереи, которая будет проводиться одновременно и как через продажу билетов, так и через прием ставок.

«Вводится также обязанность для организаторов лотерей открывать текущие банковские счета со специальным режимом функционирования для обеспечения выполнения своих обязательств по выдаче выигрышей, а также определен порядок ведения этих счетов», — сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Как уточняется, изменения направлены на повышение эффективности лотерейной деятельности и уровня защиты интересов участников таких азартных игр.

Кто зарабатывает на лотереях

Учредители лотерей работают через двух организаторов. Это «Белорусские лотереи» и «Национальные спортивные лотереи». Первой из них принадлежит не меньше 22 лотерей, второй — не меньше девяти (по данным на ноябрь 2022 года). Причем на протяжении многих лет, если судить по архиву Минфина, их количество менялось незначительно — одни закрывались, а на их место приходили другие. К примеру, в ноябре этого года «Национальные спортивные лотереи» запустили новую мгновенную лотерею «Страйк».

При этом учредителем компании «Национальные спортивные лотереи» является Минспорта и туризма. А вот «Белорусские лотереи» — крупнейшая организация в этой отрасли — изначально была основана Комитетом по ценным бумагам при Совмине (позже был переименован в департамент). В 2006 году специальным указом Александра Лукашенко организация перешла под крыло его управделами. Сделано это было для «создания дополнительного источника финансирования для развития туристской инфраструктуры государственных природоохранных учреждений, подчиненных управлению делами Лукашенко».

Сколько зарабатывают на лотереях и как именно тратят эти деньги, госструктуры публично не отчитываются.

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