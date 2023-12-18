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Одна из сетей быстрого питания в Беларуси сделала «оливье-бургер»

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  • 18.12.2023, 20:06
  • 1,806
Одна из сетей быстрого питания в Беларуси сделала «оливье-бургер»

Видеофакт.

Перед новогодними праздниками сеть «Burger King Беларусь» представила «оливье-бургер». В продаже его не найти, так что все желающие смогут попытаться сделать его самостоятельно.

В шуточном ролике, страдающие без работы сотрудник фастфуда делает его из привычных ингредиентов: булочка, колбаса, картошка, морковь, яйца, соленый огурец, горошек — и очень много майонеза.

Если же у вас нет булочки с кунжутом, то вы всегда можете приготовить классический «оливье».

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