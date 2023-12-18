В Орше маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик 1 18.12.2023, 20:25

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В салоне маршрутки находилось девять человек.

В Орше маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик. Как сообщает витебское ГАИ, это произошло в понедельник около 17 часов на улице 1 Мая. 34-летний водитель маршрутного такси «ГАЗ» совершил столкновение с остановившимся на проезжей части грузовым автомобилем «МАЗ» (по предварительной информации, по причине неисправности).

В тот момент в салоне маршрутки находилось девять человек. В результате аварии и маршрутка, и грузовик получили повреждения. Один пассажир маршрутного такси был передан медикам для обследования.

В этот же день в Витебске во время движения загорелся троллейбус с пассажирами. К счастью, никто не пострадал.

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