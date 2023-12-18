Украинские воины сбили ракету Х-59 над Кривым Рогом
- 18.12.2023, 20:27
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В городе прогремел взрыв.
Силы обороны Украины сегодня, 18 декабря, уничтожили российскую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Воздушное командование «Восток».
Отмечается, что это результат работы подразделения Воздушного командования «Восток».
Воинам удалось уничтожить управляемую авиационную ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.