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Украинские воины сбили ракету Х-59 над Кривым Рогом

  • 18.12.2023, 20:27
  • 1,204
Украинские воины сбили ракету Х-59 над Кривым Рогом

В городе прогремел взрыв.

Силы обороны Украины сегодня, 18 декабря, уничтожили российскую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Воздушное командование «Восток».

Отмечается, что это результат работы подразделения Воздушного командования «Восток».

Воинам удалось уничтожить управляемую авиационную ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

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