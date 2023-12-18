Что и за сколько предлагают белорусы купить коллекционерам 18.12.2023, 20:50

«Зайчики», купоны и даже оборудование для банкоматов.

Через интернет-аукцион Беларуси выставлены почти восемь тысяч лотов с бонистическими товарами — старые и новые банкноты, ценные бумаги, купоны и даже кассеты для банкоматов. «Зеркало» посмотрело, почем продают эти товары.

Аукционист из Гомеля выставил на продажу 100-рублевую купюру, в которой есть брак обрезки. Стартовая цена лота — 150 рублей.

Сторублевая купюра с браком обрезки. Фото: ay.by

Есть набор «Мая краiна Беларусь» образца 2009 года, он включает четыре банкноты — номиналом 5, 10, 20 и 50 рублей. За него просят 350 рублей.

Пятирублевая купюра 2009 года продается за 14,99 рубля. Она также с интересным номером — пять раз повторяется цифра «4».

Имеется бракованная 100-рублевая купюра — с одной стороны на ней «поехали» цифры и графический символ. Цена лота — 315 рублей, можно обменять банкноту на белорусские монеты.

За 120 рублей можно купить 100-рублевую банкноту, выпущенную в прошлом году. Продавец отмечает, что ее уникальность в «интересном» номере.

Банкноты, которые уже вышли из обращения

В 1992 году в Беларуси ходили денежные знаки с изображением зверей. Сегодня на аукционе продают много таких купюр, даже целыми пачками. Например, есть нераспакованный заводской «кирпич» из тысячи купюр номиналом 50 копеек. Стартовая цена лота — 589,99 рубля. Однако продавец сообщает, что готов уступить в цене или обменяться на что-либо.

Продается юбилейная банкнота 20 рублей 2000 года выпуска, посвященная 10-летию Нацбанка Беларуси. Продавец назначил цену 499 рублей, но готов поторговаться.

Продается рублевая купюра, выпущенная в 2000 году (она уже не ходит в обращении). Продавец отметил, что у нее красивый номер с повторяющимися цифрами — БД 4177777. Аукцион стартует от 1,10 рубля.

Также выставлены на продажу банкноты «Васильки», за которые можно было раньше купить что-либо на «Славянском базаре» в Витебске. Пять купюр продают за 185 рублей.

Продают целый набор банкнот образца 1992−1999 годов, которые в народе называли «зайчиками». В придачу к купюрам идут купоны, по которым раньше покупали в магазинах различные товары. Набор стоит 100 рублей.

Незаполненный чек с корешком уже недействующего «Джем-банка» продают от 21 рубля.

Продавец из Речицы выставил на аукцион две кассеты для банкомата, которые когда-то заполнялись банкнотами. Стартовая цена за обе — 85 рублей.

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