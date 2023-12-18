Немецкий концерн Rheinmetall передаст десятки тысяч снарядов для ВСУ 4 18.12.2023, 21:00

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На свыше €100 млн.

Немецкая компания Rheinmetall получила еще один заказ на поставку в 2025 году нескольких десятков тысяч снарядов разных типов для ВСУ. Стоимость заказа составляет трехзначную цифру в миллионах евро (свыше €100 млн). Об этом сообщила 18 декабря пресс-служба компании.

Новый заказ продолжает серию заказов на артиллерийские боеприпасы, ранее размещенных бундесвером для Вооруженных сил Украины и Германии. В июле 2023 года Rheinmetall заключил новое рамочное соглашение с бундесвером в артиллерийском секторе. Оно охватывает поставки нескольких сот тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов.

Новое рамочное соглашение рассчитано до 2029 года и имеет потенциальный валовой объем заказов примерно в €1,2 млрд (с НДС).

Как отмечает пресс-служба концерна, необходимость пополнения запасов боеприпасов, вызванная войной в Украине, привела к заключению крупных контрактов на артиллерийские боеприпасы для компании Rheinmetall.

В семейство артиллерийских боеприпасов Rheinmetall входит, в частности, осколочно-фугасный снаряд DM121, дымовой/затеняющий снаряд DM125, снаряд с поисковым взрывателем DM121 SMArt (разработанный совместно с Diehl Defence).

В портфель продукции группы также входит семейство универсальных 155-мм артиллерийских боеприпасов Assegai производства южноафриканской компании Rheinmetall Denel.

Rheinmetall также предлагает семейство артиллерийских орудий Rheinmetall Expal Munitions, в том числе 155-мм M107 и 155-мм пушки увеличенной дальности.

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