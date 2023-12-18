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Белорусам предложили тропический отдых в Китае

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  • 18.12.2023, 21:04
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Белорусам предложили тропический отдых в Китае

По цене Турции и Египта.

Стало известно, что Минск свяжет прямой авиарейс на китайский курорт на острове Хайнань. Подробности рассказали в Республиканском союзе туристических организаций.

Так, в Минске 18 декабря прошла презентация прямого авиарейса, который должен связать Беларусь с китайским островом Хайнань. Первый регулярный рейс Санья — Минск запланирован на середину января, примерно 16-20 января 2024-го. Планируется, что рейсы из Минска на китайский курорт, где среднегодовая температура воздуха +24 градуса, а воды +26, будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и субботам. Полетную программу будет выполнять авиакомпания Beijing Capital Airlines бортом Аэробус А330.

Напомним, из-за совпадения географической широты этот китайский тропический остров называют «Восточными Гавайями», он расположен в Южно-Китайском море и является курортной столицей КНР.

При этом цены на отдых сопоставимы с любимыми белорусами Турцией и Египтом. Сейчас на сайте Turmarket.by самые бюджетные горящие туры на остров Хайнань продают по цене от 2778 белорусских рублей на неделю для двух взрослых. Возможно, с появлением прямых рейсов из Минска цена отдыха для белорусов еще уменьшится.

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