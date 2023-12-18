Президента Египта переизбрали на новый срок 4 18.12.2023, 21:08

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Абдель Фаттах ас-Сиси

Для ас-Сиси это третий президентский срок.

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси был переизбран на новый срок, пишет Ahram.

Глава Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави объявил окончательные итоги президентских выборов в стране, ас-Сиси одержал победу с результатом 89,6% голосов. Явка составила 66,8%.

Всего на пост главы государства претендовали четыре человека: помимо действующего лидера это председатель Египетской социал-демократической партии Фарид Захран, глава Народно-республиканской партии Хазем Омар и председатель партии «Вафд» Абдель Санад Ямама.

Второе место на выборах занял Омар, за него проголосовали 4,5% избирателей. Захран получил 4% голосов, а Ямама — 1,9%.

Выборы проходили 10, 11 и 12 декабря. Для ас-Сиси это третий президентский срок.

Он впервые был избран президентом Египта в 2014 году, через год после свержения предыдущего главы государства Мухаммеда Мурси — одного из лидеров «Братьев-мусульман». В июле 2013 года ас-Сиси, будучи министром обороны и главнокомандующим египетской армией, возглавил массовые протесты в стране, которые привели к отстранению исламистов от власти. В 2018 году он был переизбран с результатом 97% голосов.

В 2019 году в Египте были приняты поправки к Конституции, которые позволили ас-Сиси продлить свой срок с четырех до шести лет. Кроме того, они дали ему возможность участвовать в новых выборах.

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