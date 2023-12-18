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В Витебске загорелся троллейбус с пассажирами

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  • 18.12.2023, 21:25
  • 2,308
В Витебске загорелся троллейбус с пассажирами

Пожар вспыхнул во время движения.

В Витебске во время движения загорелся троллейбус, в котором находились пассажиры. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Согласно предварительным данным, в понедельник, 18 декабря, примерно в 11 часов около дома №1, который расположен по проспекту Черняховского, во время движения случилось самовозгорание троллейбуса. В ведомстве обратили внимание на то, что водитель и пассажиры, находившиеся в салоне транспортного средства, не пострадали. На место выезжали сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание.

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