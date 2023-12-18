В Витебске загорелся троллейбус с пассажирами 2 18.12.2023, 21:25

2,308

Пожар вспыхнул во время движения.

В Витебске во время движения загорелся троллейбус, в котором находились пассажиры. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Согласно предварительным данным, в понедельник, 18 декабря, примерно в 11 часов около дома №1, который расположен по проспекту Черняховского, во время движения случилось самовозгорание троллейбуса. В ведомстве обратили внимание на то, что водитель и пассажиры, находившиеся в салоне транспортного средства, не пострадали. На место выезжали сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».