Что новогодняя елка может рассказать о своем владельце 18.12.2023, 22:26

Характер человека проявляется во всем, что он делает, и новогодняя елка не исключение.

Независимо от того, являетесь ли вы приверженцем классического стиля, любителем минимализма или тем, кто пускает все на самотек, выбор праздничных украшений может рассказать о вашей личности гораздо больше, чем вы могли себе представить, считает эксперт по поведению Даррен Стэнтон.

Бывший сотрудник правоохранительных органов Великобритании, Стэнтона называют «человеком-детектором лжи» благодаря его способности выведывать правду у подозреваемых. Он имеет ученую степень по психологии и считается экспертом по языку тела

Эксперт рассказал, что новогодняя елка может рассказать о своем владельце.

Маленькое дерево

Выбор в пользу маленькой елки говорит о том, что человек не любит беспорядка и предпочитает, чтобы вещи были убраны определенным образом. Организованность — важная черта личности таких людей.

Такие люди практичны и придерживаются очень строгого порядка в повседневной жизни. Когда нужно будет убрать елку, это будет сделано без лишних хлопот. Такой человек быстро вернется к обычной жизни, как только закончится праздничный сезон.

Украшения своими руками

Некоторые люди предпочитают делать украшения своими руками, поскольку это истинное отражение их личности. Это, как правило, открытые люди со своим мнением. Они не против, чтобы их считали аутсайдером, поэтому обычно мыслят нестандартно.

Они также творчески подходят к своей профессии и образу мышления. Кроме того, они довольно экологичными в своих убеждениях, и для них важна переработка отходов.

Слишком большое дерево

Люди, которые ставят елку, слишком большую для комнаты, слишком амбициозны и грандиозны. Они очень рискуют. Им свойственно желание переборщить с чем-то. При этом они склонны быть предпринимателями, генеральными директорами или кем-то еще, где они могут мыслить масштабно и нестандартно.

Елка будет занимать всю комнату, и неважно, насколько ошиблись в размерах, этот человек никогда не признает, что он не прав. Более того, с годами эти люди захотят поставить еще большую елку.

Настоящее дерево

Люди, которые выбирают настоящие, классические елки, как правило, очень традиционны. Их Рождество из года в год проходит одинаково. Они очень старомодны.

Таким людям нравится соблюдать традиции, связанные с Рождеством. Это те люди, которые оставляют стакан молока и печенье, независимо от своего возраста.

Современный штрих

Такие люди склонны одеваться в дизайнерскую одежду и всегда выглядят безупречно. Они хотят показать миру лучшую версию себя, но не будут перегружать елку. Она будет стильной, с минимальным количеством огней, гирлянд и мишуры.

Искусственная елка

Те, кто склоняется к выбору искусственной елки, очень методичны, процедурны и конкретны. Достать украшения с чердака или из кладовки — это почти военная операция.

Они стремятся установить свою елку в рекордно короткие сроки. Они могут навешать много украшений, но все должно быть в определенном месте.

Причудливое дерево

Причудливые люди всегда интересны, потому что у них нет никаких ограничений и чувства меры. Они купят слишком много гирлянд и мишуры. Они будут перегружать елку до тех пор, пока это будет возможно.

Такие люди выходят за рамки нормы в том, что касается демонстративности и чрезмерной громкости. В повседневной жизни они, вероятно, общительны, довольно громкие экстраверты.

Идеальное дерево

Люди, которые украшают свою елку идеально, как правило, смелые, общительные. Они любят, чтобы все было на своих местах, а значит, в определенной степени перфекционисты. Они очень ответственно подходят к украшению и не принимают помощь.

У них есть четкая система, и все должно быть так, как видят они. У них такой же менталитет - все должно быть сбалансировано и эстетично, иначе это будет их раздражать. Елка должна быть идеально прямой, симметричной и сбалансированной.

Перегруженность украшениями

Слишком много огней и украшений используют громкие и общительные люди. Они действительно хотят на Рождество выложиться по полной. На верхушке елки можно увидеть нелепого ангела или звезду. Они хотят, чтобы их елка считалась самой большой и самой лучшей.

Такие люди склонны к благотворительности. Это хороший слушатель и со всей душой заботится о других людях и заставляет их чувствовать себя особенными.

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