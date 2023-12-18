США хотят ужесточить правила торговли российской нефтью 18.12.2023, 22:51

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Reuters рассказало детали.

США будут требовать от грузоотправителей раскрыть больше информации об их сделках с российской нефтью в попытке обеспечить соблюдение санкций против РФ.

Об этом сообщает Reuters.

«Значительное количество (российской) нефти на самом деле может утекать за пределы «Большой семерки», - сказал один из чиновников.

Отмечается, что большую часть прошлого лета и всю осень Россия продавала нефть выше предельного уровня по двум разным каналам. Одним из них были услуги коалиции по торговому использованию (G7), которые не соблюдают требования.

«А второй — через этот альтернативный флот, который ранее составлял небольшую часть, но значительно увеличился», - пишет Reuters.

Чиновники заявили, что, помимо адресных санкций, они настаивают на «детализации расходов», когда российский покупатель нефти представляет западным страховым компаниям и грузоотправителям документацию, подтверждающую, что торговля велась в рамках ограничения.

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