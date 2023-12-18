Можно ли белорусам везти с собой в ЕС мясо и сгущенку? 2 18.12.2023, 23:05

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Памятка для тех, кто не знает, что можно брать с собой.

Некоторые белорусы сейчас пытаются выехать за границу, чтобы увидеться со своими родными, которые по тем или иным причинам не могут приехать в Беларусь. Среди них есть те, кто впервые отправляется за пределы страны, чтобы встретиться со своими детьми, внуками, сестрами и братьями. Прохождение границы для таких новичков может казаться чем-то пугающим и стрессовым. Что можно провезти с собой? К примеру, мясо и картошку разрешено? А сгущенку в вакуумной упаковке и сырки с пандой на этикетке? А закатки? Какие лимиты на товары, когда возвращаешься в Беларусь? В общем вопросов немало, издание «Хризантема» постаралось на них ответить.

Можно ли ввозить в ЕС мясо?

Нет, ввозить мясо в ЕС запрещено, в какой бы упаковке оно не было, в том числе вакуумной. Обратно из ЕС в Беларусь можно ввозить до 5 кг мяса на одного человека (как и рыбы).

Что с овощами? А с закатками?

Запрета на провоз консервированных овощей и фруктов нет, их можно брать с собой при поездке в ЕС. А вот сырые овощи и фрукты, если найдут, не пропустят. Даже если это картошка со своего огорода или яблоки со своего сада.

А со сгущенкой как? Может быть, хоть сырки с пандой можно?

Сгущенку тоже не пропустят — ни глубокскую, ни рогачевскую. Даже лимитированную со вкусом имбирного пряника тоже не пропустят. Даже не пытайтесь уговорить таможенников. Ввоз любых молочных продуктов запрещен на территорию Евросоюза из третьих стран. Исключение — ввоз до 10 кг мяса, молока и мясомолочных продуктов для личного пользования из Гренландии, Фарерских островов и Исландии, но в нашем случае это не играет роли.

А лекарства можно провозить?

Да, можно, но есть ограничения. К примеру, в Литву без рецепта или справки врача из третьей страны можно ввезти определенное количество медпрепаратов — не больше 10 упаковок лекарства на одну поездку в Литву. По правилам это количество разрешается ввозить только один раз в месяц. Но если человек часто ездит в Литву (к примеру, по работе или другой уважительной причине), то в месяц можно ввезти до 40 упаковок лекарств. В этом случае таможенники могут запросить документ, который подтверждает, что человек часто ездит именно по уважительной причине.

Какая ситуация с сигаретами и алкоголем?

В ЕС один человек может ввезти без налогов за один раз до 40 штук сигарет наземным транспортом (воздушным — до 200 штук). Крепкого алкоголя более 22% градусов (любым видом транспорта) можно взять максимум 1 литр (например, водка, виски, бренди и др.), алкогольных напитков крепостью ниже 22%, аперитивы — 2 литра (включая вермут, горькие настойки, ликеры, херес, напитки лонг дринк, сидр и игристые вина). Помимо этого можно взять до 4 литров неигристого вина (красного, белого и розового вина). Это может быть, к примеру, 5 бутылок вина объемом по 0,75 л. Также можно ввезти 16 литров пива крепостью более 0,5%. Например, 2 ящика (24 бутылок объемом по 0,33 литра).

Сколько можно ввезти в ЕС топлива на своем авто?

Можно ввезти в канистре до 10 литров топлива в расчете на одно транспортное средство. То топливо, которое залито в бак, не считается.

Какие беспошлинные лимиты на товары при въезде в Беларусь?

Беспошлинный лимит на ввоз товаров из-за границы наземным транспортом продлили — 1000 евро и 31 килограмма. Если превысить эти нормы, то надо заплатить пошлину в 30% от стоимости, но не меньше 4 евро за 1 килограмм превышения. Если речь о посылках, то за превышение весовой или стоимостной нормы пошлина составит 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.

Если лететь самолетом, то норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования составляет 10 000 евро и 50 кг. Что касается сигарет, то можно провести 200 штук, а алкоголя — до 3 литров на одного совершеннолетнего.

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