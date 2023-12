Белорусские айтишники рассказали, куда ездят зимой, чтобы погреться 2 18.12.2023, 23:34

Ливан, Тенерифе и Азия.

Портал Devby.io продолжает серию о зимовках белорусских айтишников. В этот раз издание рассказывает о зимнем отдыхе на Тенерифе, в Таиланде, Вьетнаме и Ливане.

Александр, зимовал в Тенерифе месяц

Я всегда любил путешествовать и мне постоянно не хватало отпуска. В 2020 году переехали вместе с девушкой в Швейцарию, и мне удалось найти удаленную работу. Тогда я понял — буду путешествовать и работать удаленно как можно чаще. Ведь одно дело просыпаться пусть даже и в Швейцарии, но зимой, когда погода очень так себе. Другое — на солнечных Канарах.

В декабре 2021 года вместе с другом поехал отдыхать на 4 недели на Тенерифе. Девушка осталась в Швейцарии — не получилось вырваться с работы.

Выбрали Канарские острова из-за отличной погоды зимой и природы. Удобно, что почти одинаковый часовой пояс со Швейцарией, европейский уклад жизни, чувствуешь себя как дома.

Для удаленной работы необходима хорошая самоорганизация, мотивация и дисциплина. Надо уметь быстро решать проблемы: искать хорошее место с качественным интернетом, быстро фокусироваться. Без этого производительность сильно падает. Поэтому иногда работать в офисе проще. Хотя на Тенерифе есть коворкинги (но я ими не пользовался), предпочитал работать из кафе с классным видом на океан.

Не получится в обед посерфить, а потом нормально поработать. Пока переоденешься, пока покатаешься, пока высохнешь — потратишь полдня, устанешь и перехочешь работать. Так что такие развлечения только в выходные.

А вот и кофейня, из которой так удобно было работать. Фото из архива героя публикации

Цены. Я провел на Тенерифе 4 недели, ни разу ничего не готовил — ел только в кафе. Приличные завтраки стоят около 10 евро, хороший обед — 15 евро. Ужин также в этом диапазоне. За день на еду уходило 30−40 евро. Итого я потратил около 1200 евро на еду. На жилье потратил примерно 1500 евро за весь период. И еще примерно 300 евро ушло на разные расходы.

Итого я потратил 3000 евро, не экономя ни на чем. В Швейцарии я в месяц трачу больше, так что зимовать на Тенерифе — выгодно. Главное, не приезжайте на Рождество — все будет дороже в 2−3 раза. Советую январь, сезон уже заканчивается, но погода хорошая, вода достаточно теплая.

Лайфхак для белорусов! Везде говорите, что вы из Беларуси, не давайте ваши европейские телефонные номера — цены будут в два раза ниже.

Советую посетить главную достопримечательность острова — вулкан Тейде. Наверху достаточно холодно — высота горы 3770 метров. Красивый подъем, природа как будто на Марсе. Есть и фуникулер, вариант для ленивых.

Тенерифе очень разнообразный остров! Я жил в Коста Адехе, на побережье, где нет плохой погоды из-за вулкана Тейде. А в других частях острова часто идут дожди, поэтому там очень зелено.

На Канарских островах много серф-школ, поэтому если хотите научиться ловить волну — это прекрасное для этого место. Еще мне понравилось в Анаге, очень красивый национальный парк с разнообразными тропами для хайкинга.

Не обошлось без приключений. Случайно пропустили обратный рейс — не уследили за очередью на посадку — и остались на Тенерифе еще и на Новый год. Зато познакомились с интересными людьми, например, парой, которая нелегально живет на острове. В Испании можно прожить нелегально три года и потом подаваться на легализацию.

Я оплачивал квартиру в Швейцарии, ведь там осталась жить моя девушка. В принципе, можно пересдать квартиру, особенно, если вы живете в крупном городе. Но нужно внимательно читать контракт, чтобы понять — легально ли это.

Очень советую Тенерифе зимой, я получил огромный заряд энергии и мотивации. Если будет возможность, поеду обязательно еще.

Даша, ездила на две недели в Ливан

Я працую UX/UI-дызайнерам на фрылансе. Вандроўкі — маё асноўнае хоббі. Да паездкі ўжо пару гадоў думала над вандроўкай у Ліван. Але пачалася пандэмія. У 2022 годзе я жыла ў Тбілісі. Размаўляла са знаёмым, і мне прыйшло паведамленне пра зніжкі ў Pegasus (турэцкі лоўкостэр). Можна было даляцець з Тбілісі ў Бейрут з перасадкай у Стамбуле за прыстойны кошт.

Я вырашыла, што гэта лёс і адразу купіла квіткі на люты 2022. Зіма ў Тбілісі даволі мяккая, але ў Бейруце ўсё-ткі значна цяплей.

Я ездзіла не адна, таму выдаткі часам былі раздзеленыя на 2 чалавекі. Пералёт у абыйшоўся ў ±360 $ за двох.

Жытло мы шукалі на букінгу і на каучсёрфінгу. З-за кавіда вельмі мала людзей засталося на каучсёрфінгу, таму калі не знаходзілі нікога, то карысталіся букінгам. У сярэднім за ноч на 2 чалавекі выходзілі 20 $, спыняліся 2 разы ў гатэлях са сняданкамі, а ў канцы знялі пакой на AirBnB на пару дзён.

Ежа на двох выходзіла ±15 $ за прыём ежы. Раніцай снедалі ці ў гатэлях, ці куплялі выпечку розную і рабілі штосьці дома. На абед і вячэру кудысьці хадзілі.

За сімкарту аддалі каля 3 $ за 50гб.

Праезд па краіне выходзіў у межах 1−3 $, але часам ездзілі аўтаспынам.

Агулам: каля $ 650 на 2 асобы.

Віза беларусам ставіцца па прылёце на 30 дзён. Нават цяпер, падчас вайны ў Ізраілі, турыстаў пускаюць у краіну. Бяспека — адказнасць саміх людзей. Асабіста я думаю, што калі не ехаць на поўдзень да ізраільскай мяжы (там часам бываюць абстрэлы), то рызыка меньшая. Але ўлічвайце: штампы Лівана ў пашпарце азначаюць допыт на мяжы ў Ізраілі.

Я працую на фрылансе, маім замоўнікам вандроўка не перашкодзіла. Праблема ўзнікла адзін раз толькі: праект я рабіла з выкарыстаннем платформы Wix. Раніцай села працаваць, а платформа не працуе. Высветлілася, што кампанія ізраільская і абмяжоўвае доступ на тэрыторыі Лівану. VPN дапамог усё вырашыць

Ліван — цёплая краіна, але зімой там прахладна. Спецыфіка яшчэ ў тым, што ва ўрада няма грошай на электраэнергію. Таму эканомяць — калі няма генератара, то ўключаюць на пару гадзінаў уначы і літаральна на гадзіну ўдзень. Звяртайце на гэта ўвагу ў апісанні гатэляў. Таксама ў кватэрах ёсць печкі або электрычныя ацяпляльнікі. Кавярні заўсёды маюць генератары, таму там можна працаваць.

У Ліване я пазнаёмілася з файнымі людзьмі, якія мелі сувязі з Беларуссю.

Напісала адкрыты пост на каучсёрфінгу, каб пазнаёміцца з мясцовымі і даведацца пра цікавыя месцы. На яго адгукнулася дзяўчына з Італіі, якая жыве у Ліване ў невялічкім горадзе бліжэй да мяжы з Сірыяй. Калі гулялі па гэтым гарадку, то пабачылі там краму беларускай касметыкі. Увечары мы сустрэліся з сябрамі нашых хастоў. Сярод іх былі ліванцы, брытанец і яшчэ адзін італіец. У брытанца бабуля аказалася беларускай.

На мой пост таксама адгукнуўся хлопец з Бейруту, прапанаваў сустрэцца пагуляць па горадзе. Сустрэча была цікавай і вясёлай. Ягоная цётка — беларуска, і яна захацела з намі сустрэцца. Падчас спаткання яна вельмі цешылася, што нарэшце чуе беларускую мову седзячы ў Бейруце, хоць і на адзін вечар.

Ніколі не прыходзілася тлумачыць што за краіна Беларусь і дзе яна знаходзіцца.

Мне больш падабаюцца прыродныя месцы і утульныя маленькія гарадкі, дзе можна шпацыраваць. Але Ліван — вельмі горная краіна. А за тыдзень да нашага прыезду выпаў снег. Таму шмат чаго не атрымалася наведаць. Але цікавых месцаў шмат ад начных клюбаў да незвычайных вадаспадаў сярод гор.

У Бейруце ёсць старбакс з найпрыгажэйшым відам, у якім я была. Цудоўнае месца каб сядзець і працаваць.

Горад Baalbek з вялічэзным храм. Таксама можна купіць сувеніры з лагатыпам Хезбалы. Прадаўцы шчыра не разумелі, чаму мы адмаўляемся.

Горад Byblos — прыгожая месца каля мора, дзе прыемна гуляць.

Вадаспад Baatara — яшчэ адно файнае месца.

Даліна Ouadi Qadisha.

Mseilha Walkway — месца для хайкінга за якім ня трэба ехаць далёка ў горы.

Мне падабаецца ездзіць у месцы, куды ездзіць мала людзей. У Ліване не шмат турыстаў, таму лёгка знаходзіцца агульная мова з мясцовымі.

Паехаць у Ліван — гэта не звычайна, потым кожны раз можна ўсіх здзіўляць гэтым фактам. У дадатак там адносна танна, смачна і прыгожа.

Сергей, ездил три раза в Таиланд и один раз во Вьетнам

Я в ИТ с 2012 года. Сначала работал в небольшой компании, потом начал заниматься своим проектом вместе с женой. Работали над ним все лето и осень, и, столкнувшись с усталостью и неясными перспективами, решили попробовать зимовку в Таиланде. Забегая вперед скажу, что в Таиланде нам понравилось. На зимовку мы ездили в 2016, 2018 и 2019 году.

Ездили по туристической полугодовой визе. Нужно было иметь на счету 5000 $/человек. Визу можно было продлить на 30 дней за дополнительную плату. Важно было поддерживать нужный баланс в течение каждого месяца перед продлением. Несмотря на полугодовую визу, в стране можно было находиться непрерывно только 60 дней. Этот срок можно было продлить с помощью виза-рана.

Тогда мы зарабатывали по 2−3 тысячи долларов каждый, плюс были небольшие сбережения. Во время зимовок снимали однушку в жилом комплексе с охраной, тренажерным залом и бассейном — нам хватало. Жилье искали на местных сайтах и группах в Facebook.

Самая дорогая часть коммуналки — электричество. Если работает кондиционер больше, чем полдня, запросто может выйти больше 100 долларов. Мы работали в общей комнате, поэтому кондиционер у нас включался только на ночь. Один раз забыли оплатить коммуналку (срок был до 12.00), и воду нам отключили буквально в 12.05.

Питаться лучше всего (дешевле и вкуснее) в тайских местах. Выходит от 3 до 6 долларов за порцию. Мы часто ходили на экскурсии (от 50 до 300 долларов) и в музеи (бывают даже бесплатные). Посещали мастер-классы: очень понравился урок тайской кулинарии. С тех пор я практически не готовлю другие блюда кроме самых простых.

С транспортом ситуация такая:

Общественный транспорт: автобус с двумя скамьями, без дверей и четкого расписания. Зато дешево — 1 доллар.

Такси, цена зависит от расстояния. Во время жизни на Пхукете мы обычно жили в центре острова, довольно далеко от пляжа. Выходило от 30 долларов.

Мотобайк-такси — это люди на байках, в жилетах определенного цвета, в зависимости от города. Стоит около 6 долларов. Берут до трех пассажиров, в зависимости от комплекции. Самый быстрый способ, но далеко не ездят. Например, в Пхукете — нет.

Главная особенность тайского языка — тональность, где одинаковая фонетика может иметь разные значения в зависимости от тона. Это приводит к забавным ситуациям, вроде путаницы между любовью к слонам и «слоновьим дерьмом».

Из-за этого у тайцев забавный акцент в английском языке. Покупал Apple Pencil, спрашивал с нашим стандартным произношением «Do you have Apple Pencil in stock?» Никто не понял. Когда я подражал тайцам и произносил «appl-e-e penc-i-i-il» (протягивая звуки), продавец сразу меня понял.

Главный совет: сделайте страховку. Каждый раз во время зимовки мы обращались врачу. Сэкономили около 2000 долларов. Первый раз — наступил на ржавый гвоздь, второй раз — у жены была ветрянка, а третий — с урологическими проблемами из-за сидячей работы.

В 2019 году просто из Таиланда мы поехали в безвизовый для белорусов Вьетнам. Понравился меньше: не такая вкусная еда, ниже уровень жизни. Но много людей хорошо говорит по-русски, хорошее отношение к русскоговорящим, особенно в курортных городах. Но больше преступности. Нас даже предупреждали, чтобы не носили сумки, которые легко сорвать — много случаев, когда вырывали сумку или телефон из рук и уезжали. Сам с этим не сталкивался.

Советую всем приезжим понимать — для местных жителей это не курорт, а обычный дом и место работы. Приличная одежда и вежливость сделают ваше пребывание более приятным, и местные будут относиться к вам с большим уважением.

