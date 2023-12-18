США планируют передать Украине еще один пакет помощи в декабре
- 18.12.2023, 23:54
Об этом сообщил Белый дом.
США в декабре 2023 года планируют передать Украине еще один пакет военной помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби в понедельник, 18 декабря.
Об этом сообщила в соцсети Х журналистка Politico Лара Селинман.
Кирби подчеркнул, что США все еще планируют предоставить Украине еще один пакет военной помощи в конце этого месяца.
При этом, по его словам, он может оказаться последним, пока Конгресс не примет решение о выделении дополнительных средств.
«У нас больше не будет полномочий на пополнение», — добавил Кирби.