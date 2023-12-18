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США планируют передать Украине еще один пакет помощи в декабре

  • 18.12.2023, 23:54
США планируют передать Украине еще один пакет помощи в декабре

Об этом сообщил Белый дом.

США в декабре 2023 года планируют передать Украине еще один пакет военной помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби в понедельник, 18 декабря.

Об этом сообщила в соцсети Х журналистка Politico Лара Селинман.

Кирби подчеркнул, что США все еще планируют предоставить Украине еще один пакет военной помощи в конце этого месяца.

При этом, по его словам, он может оказаться последним, пока Конгресс не примет решение о выделении дополнительных средств.

«У нас больше не будет полномочий на пополнение», — добавил Кирби.

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