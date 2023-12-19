Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов в этом сезоне 19.12.2023, 0:34

Явным фаворитом считается английский футбольный клуб.

Суперкомпьютер Opta после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов проанализировал шансы команд на победу в турнире в сезоне 2023/24.

Об этом сообщает Opta Analyst.

По версии суперкомпьютера, больше всего шансов на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов имеет Манчестер Сити. Триумф «горожан», которые являются действующими победителями турнира, оценивается в 26,82%.

На втором месте со значительным отставанием идет Реал — 15,27%. Тройку лидеров с 12,33% замкнула Бавария.

На то, что Лигу чемпионов выиграет Арсенал, где выступает украинец Александр Зинченко дают 9,41% - «канониры» идут на четвертой позиции.

Меньше всего шансов на победу имеет соперник Манчестер Сити в 1/8 финала — Копенгаген. Его возможный успех оценивается лишь в 0,04%.

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