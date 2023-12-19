Минчанка узнала, что поделки в сад теперь можно купить, и сняла свою реакцию 19.12.2023, 2:42

Посмотрите на выражение ее лица в этот момент.

Минчанка Дарья — мама двух сыновей. В начале декабря в детском саду мальчишек попросили сделать поделку к праздникам. Мама смастерила им звездочку из макарон, а потом увидела, что на площадке онлайн-объявлений хватает предприимчивых людей, которые для такого случая предлагают семьям уже готовые изделия. Свою реакцию на новинку она сняла и выложила в TikTok, передает «Зеркало».

В ролике, который сняла Дарья, ее удивленное лицо. По словам мамы, такой была ее реакция на новость о том, что поделки в сад теперь легко можно купить в интернете. Дальше на кадрах объявления о продаже самих поделок. В них елки, динозавры, ангелы. Готовые работы предлагают не только в Минске, но и в других городах страны, например Барановичах, Костюковичах. Стоят такие хендмейд-изделия от 3 рублей.

— А вы знали? Я не могу успокоиться, — коротко прокомментировала ситуацию Дарья.

За пять дней ее видео посмотрели более 80 тысяч раз. Многие из комментаторов тоже были удивлены такой новинке на рынке. Среди пользователей были те, кто благодарил Дарью за открытие, и те, кто признался, что и сам подзарабатывает благодаря творчеству для детского сада.

— Представляю, как воспитатель детсада продал прошлогоднюю выставку, и она к нему снова вернулась, — шутили одни.

— Скоро уже не поделки нужно будет в сад нести, а сразу деньги, — делились мыслями на перспективу другие.

На сайте бесплатных объявлений Kufar.by можно найти немало постов по словам «поделка в сад».

По данным на 17.00 18 декабря, в базе торговой площадки более 170 таких объявлений. Из-за того что впереди зимние праздники, в большинстве публикаций предлагают новогодние поделки. Цены разные — от 1,5 рубля до 60. Средняя — около 20 рублей.

Вариант подешевле выглядит так. Такие игрушки предлагает сделать на заказ мастерица из Минска.

А эту елку продает за 60 рублей мастер из Светлогорска. При необходимости женщина готова выслать ее в любой населенный пункт страны, но только за счет покупателя.

Некоторые авторы объявлений пишут, что могут сделать поделку по запросу покупателя или в нужных ему цветах.

А зачем вообще мастерить эти поделки?

На самом деле в саду или начальной школе поделки детей просят делать не просто так. Данные задания помогают развивать у мальчиков и девочек мелкую моторику. А она напрямую связана с формированием речевых навыков. В возрасте, когда ребенок ходит в сад и в начальную школу, его речь и мышление «продолжают совершенствоваться невероятными темпами», развитие мелких мышц рук может серьезно способствовать этому процессу, говорится на сайте детского сада №322 Минска.

Поэтому важно, чтобы дети сами занимались творчеством или мастерили что-то вместе с родителями. А не так, чтобы мама или папа готовили все вместо них или покупали работы.

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