Телескоп James Webb сделал подробное фото Урана с кольцами 19.12.2023, 4:51

Как выглядит ледяной гигант.

Космический телескоп имени бывшего администратора NASA Джеймса Уэбба сфотографировал ледяного гиганта Уран, который вращается на боку. Об этом сообщает NASA 18 декабря.

Телескоп запечатлел кольца, луны, штормы и другие атмосферные особенности планеты, включая сезонную полярную шапку. Изображение дополняет двухцветную версию, выпущенную ранее в этом году.

Благодаря своей исключительной чувствительности James Webb смог заснять тусклые внутренние и внешние кольца Урана, в том числе чрезвычайно слабое и рассеянное кольцо Зета, ближайшее к планете. Он также сделал снимки многих из 27 известных спутников планеты и увидел небольшие спутники внутри колец.

В длинах волн, видимых аппаратом Voyager 2 в 1980-х годах, Уран выглядел как шар сплошного синего цвета, напоминает NASA. Но в инфракрасных волнах видны подробные особенности атмосферы планеты.

Одним из самых ярких из них является сезонная облачная «шапка» северного полюса. На новых изображениях легче рассмотреть некоторые ее детали. К ним относятся яркая белая внутренняя «шапка» и темная полоса в нижней части полярной шапки.

Вблизи и под южной границей полярной шапки ученые рассмотрели несколько ярких штормов. Их количество и то, как часто и где они появляются в атмосфере Урана, может быть обусловлено сочетанием сезонных и метеорологических эффектов, говорится в публикации.

Поскольку Уран вращается на боку под углом около 98 градусов, у него самые экстремальные сезоны в Солнечной системе. Почти четверть каждого года на Уране, что составляет 21 земной год, Солнце светит над одним полюсом, погружая другую половину планеты в темную зиму.

Полярная шапка становится более заметной, когда полюс планеты начинает указывать на Солнце. Уран достигнет своего следующего солнцестояния в 2028 году, и астрономы ожидают увидеть изменения в структуре этих объектов. Телескоп поможет разобраться в сезонных и метеорологических эффектах, влияющих на штормы Урана, что имеет решающее значение для понимания сложной атмосферы планеты, рассказали в NASA.

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