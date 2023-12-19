Адвокаты Навального ищут оппозиционера уже 12 дней 19.12.2023, 5:33

Фото: AP

Обеспокоенность из-за его исчезновения выразили в ООН.

Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в РФ Мариана Кацарова заявила, что отсутствие информации о местонахождении российского оппозиционера Алексея Навального равносильно его «насильственному исчезновению». Об этом 18 декабря проинформировало управление верховного комиссара ООН по правам человека.

«Я очень обеспокоена тем, что российские власти в течение столь длительного времени не сообщают о местонахождении и состоянии здоровья Алексея Навального, что фактически равносильно его насильственному исчезновению. [...] Адвокатам Навального, которым не дают встретиться с ним с 6 декабря, суд сообщил, что их подзащитный больше не содержится во Владимирской области, не предоставив никаких разъяснений», – сказала Кацарова.

В ООН отметили, что родственники и адвокаты Навального «направили письма во все исправительные колонии, пытаясь установить его местонахождение».

В ответ им сначала сообщили, что он может находиться в одной из омских колоний, но позже эта информация была опровергнута, говорится в релизе.

По данным Кацаровой, Навального готовили к переводу в колонию более строгого режима после того, как 4 августа он был дополнительно приговорен к 19 годам лишения свободы «на основании беспочвенных обвинений в «экстремизме». Эксперт предупредила, что «заключенные наиболее уязвимы во время транспортировки, которая сопряжена с высоким риском серьезных нарушений прав человека».

18 декабря глава организации Навального «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Мария Певчих опубликовала в соцсети Х письмо из ООН.

«Сегодня они запросили представителей России немедленно предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья Навального, а также обеспечить доступ адвокатов к нему», – написала она.

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