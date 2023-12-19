В Китае произошло мощное землетрясение: более 100 человек погибли

В Китае произошло мощное землетрясение: более 100 человек погибли2
- 19.12.2023, 8:12
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Есть значительные разрушения.
В ночь с понедельника на вторник, 19 декабря, в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2. В результате сильных толчков по меньшей мере 111 человек погибли, а еще более 230 получили ранения.
Землетрясение произошло на северо-западе Китая в провинции Ганьсу, передает Reuters. Его очаг находился на глубине 10 км, а эпицентр – в 102 км юго-западнее столицы провинции города Ланьчжоу.
Данные о мощности землетрясения несколько отличаются: Геологическая служба США приводит цифру 5,9, Европейский средиземноморский сейсмологический центр – 6,1, а китайские государственные СМИ – 6,2.
По данным последних, эпицентр землетрясения находился в 5 км от границы между двумя северо-западными провинциями Китая, сильные толчки ощущались во многих частях провинции Цинхай. Также было зафиксировано девять афтершоков магнитудой 3,0 и выше.
Из-за стихийного бедствия была объявлена чрезвычайная ситуация четвертого уровня. Утром 19 декабря температура воздуха недалеко от места землетрясения составляла около -14 градусов Цельсия.
«Поскольку район бедствия находится в высокогорном регионе, где погода холодная, спасательные службы работают над предотвращением вторичных бедствий, вызванных факторами, не связанными с землетрясением», – говорится в сообщении.
Предварительно, землетрясение привело к значительным разрушениям и серьезным экономическим убыткам. Были повреждены линии водоснабжения и электроснабжения, транспортная и коммуникационная инфраструктура.