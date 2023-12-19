Названо единственное условие, при котором Россия сама закончит войну в Украине 7 19.12.2023, 8:15

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Буданов заблуждался?

Добровольно от идеи захватить Украину и удержать контроль над уже оккупированными территориями Путин не собирается, заявил российский журналист и социолог Игорь Яковенко.

Также российский общественный деятель подчеркнул, что только ликвидация Путина может остановить боевые действия в Украине.

Российский журналист прокомментировал слова Буданова о том, что у Путина нет плана войны на 2025 год, а это значит, что война может закончиться в 2024 году.

Игорь Яковенко в корне не согласен с таким утверждением и напомнил, что Путин не может себе позволить перестать воевать, так как это станет концом его политической карьеры, а ресурсы продолжать «СВО» у него есть.

Российский социолог привел аргументы в пользу того, что завершать войну в Украине президенту РФ нет никакого смысла: «О том, что происходит с Навальным, с Яшиным, с Кара-Мурзой и еще с тысячами людей, знают все, так что, в принципе, террор идет, только он идет иначе. Не нужен большой террор: вполне достаточно медийного террора. Это еще один ресурс. Так что ресурсы у Путина продолжать войну есть. Я не понимаю, почему они должны закончиться в 2024 году».

Затем журналист сообщил, что должно произойти, чтобы власти РФ сами завершили войну в Украине: «Если эту г*дину не раздавать, то он будет воевать и в 2025, и в 2026, и в 2027 году и так далее по списку».

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