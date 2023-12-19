Мощная атака на авиабазу под Ростовом: ВСУ уничтожили целую флотилию российских Су-34 4 19.12.2023, 8:23

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Стало известно, сколько самолетов не подлежит ремонту.

На военном аэродроме «Морозовск» (город Морозовск, Ростовская область России) повреждения могли получить 12 самолетов оккупационных войск Су-34. Из них два не подлежат ремонту, у 10 – различные повреждения.

Об этом заявил Telegram-канал «Досье Шпиона». Напомним, что дроновая атака по аэродрому РФ состоялась в ночь на 17 декабря.

Этот объект служит местом дислокации для 559-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка ВКС РФ (в/ч 75392, Морозовск).

В момент атаки на территории находились 24 истребителя Су-34. Источники заявляют, что восемь из них были передислоцированы из временно оккупированных Бердянска и Луганска с целью сохранения техники. Ранее по аэродромах в районах указанных городов тоже были нанесены удары.

«Морозовск» якобы атаковали 17 ударных БПЛА (тип устанавливается). Семь из них войска РФ сбили с помощью ЗРПК «Панцирь-С1», но 10 единиц долетели.

«Стоит отметить, что боевая работа по дронам началась в непосредственной близости к аэродрому. Иными словами, если они запускались с территории Украины, им удалось пролететь незамеченными вплоть до приближения к важному военному объекту», – обратил внимание автор Telegram-канала.

Подробности атаки на российский аэродром Морозовск раскрыл также спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

Он рассказал, что два российских истребителя Су-34 были буквально уничтожены, они не подлежат ремонту. Еще десять таких самолетов были повреждены.

Отмечается, что на этот аэродром прилетели 17 украинских беспилотников.

«Удар нанесен с использованием 17 ударных БпЛА (тип устанавливается). Сообщается, что 7 единиц удалось сбить с помощью ЗРПК «Панцирь-С1». 10 единиц поразили цели. Два Су-34 не подлежат ремонту. Еще 10 получили различные повреждения», - сообщил Братчук.

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