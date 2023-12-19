Над «кадыровцами» в Мариуполе хорошо «пошутили» 19.12.2023, 8:30

6,426

Во время ротации.

Во временно оккупированном Мариуполе кадыровцы базируются на территории комбината имени Ильича. Во время ротации над ними довольно неплохо пошутили.

Об этом «24 Каналу» рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что кадыровцы не слишком вовлечены в какие-либо мероприятия в самом городе.

Как пошутили над кадыровцами

Андрющенко отметил, что во временно оккупированном Мариуполе находятся немало кадыровцев. Их корпус находится на территории комбината имени Ильича.

«Над ними там неплохо пошутили недавно рабочие комбината Ильича, которых заставляют делать разное», – сказал советник мэра Мариуполя.

По его словам, когда происходила ротация кадыровцев, им устроили диверсию в местоположении. В частности, в биотуалеты, которыми пользуются эти оккупанты, напихали бумагу и подожгли – теперь кадыровцы в мороз бегают по кустам.

Какая задача кадыровцев в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя рассказал, что кадыровцы преимущественно находятся на комбинате имени Ильича. Главная их задача – контроль над этим заводом. В то же время, как часть росгвардии они также выполняют функции данной структуры в городе.

Он отметил, что предыдущая смена кадыровцев осенью постоянно заглядывала на завод "Азовсталь", где осталось немало металлолома. Поскольку там все плотно заминировано, 5 – 7 кадыровцев взорвались. После этого они перестали туда ходить.

«А так – продолжают грабить Ильича», – сказал Андрющенко.

Он добавил, что кадыровцы не слишком вовлечены в какие-либо мероприятия в самом городе. Пока они просто сидят на заводе, поэтому сложно предположить, как их могут в дальнейшем использовать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».