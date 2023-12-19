Украинская ДРГ ликвидировала оккупанта с «пророческой» фамилией 3 19.12.2023, 8:34

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Захватчик мог бы и выжить, если бы его вовремя эвакуировали с поля боя.

Украинская диверсионно-разведывательная группа ликвидировала оккупанта с очень удачной для захватчика фамилией.

Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, один из украинских диверсантов «минуснул» оккупанта Валерия Недорезова.

«Валеру Недорезова заколол украинский диверсант, когда тот сидел в секрете, но про*бал заход ДРГ ВСУ на его позицию», - отметил эксперт, проанализировав некрологи в российских пабликах.

Отмечается, что некоторое время Недорезов еще дышал, поэтому вполне мог выжить, если бы вовремя произошла эвакуация.

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