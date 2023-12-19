Медики назвали главную ошибку белорусов в новогодние праздники 2 19.12.2023, 8:45

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Не стоит этого делать.

Пищевые отравления в январские праздники более чем в половине случаев происходят по одной причине — людям жалко выбрасывать оставшиеся с Нового года продукты, и они продолжают их хранить, постепенно «доедая». Не стоит этого делать, напомнили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Чтобы избежать пищевых отравлений и не испортить праздничное настроение себе, своим родным и близким, надо соблюдать простые правила:

Не храните скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре более двух часов — это может привести к накоплению бактерий и токсинов и спровоцировать отравление.

Пирожные, торты с кремом храните только в холодильнике.

Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня.

Не стоит покупать к новогоднему столу «домашние» консервы и заготовки в местах несанкционированной торговли.

Соблюдайте личную гигиену: мойте руки с мылом перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, мойте руки после посещения туалета, возвращения с улицы.

Отделяйте сырые и готовые к употреблению продукты: храните готовые блюда в закрытой посуде для предотвращения контакта с сырой продукцией, используйте отдельные разделочные доски и ножи.

Обеспечьте качественную тепловую обработку блюд. Особенно внимательно отнеситесь к приготовлению тех, в состав которых входят мясо птицы и яйца.

Планируя праздничное меню, не забывайте и о влиянии питания на здоровье. Новогодний стол чаще всего — это изобилие калорийной пищи. Поэтому помните несколько советов к новогоднему застолью:

Соблюдайте очередность блюд. Лучше употребить сначала салат, а затем уже более сытные вторые блюда и горячее.

Пусть на столе больше будет овощных салатов и закусок.

Не нужно стремиться попробовать абсолютно все блюда.

Не садитесь за праздничный стол голодным — не пропускайте 31 декабря завтрак и обед. Соблюдайте обычный рацион дня. Это позволит избежать переедания в саму новогоднюю ночь.

Старайтесь не запивать пищу газированными напитками. Они вызовут вздутие живота. Ограничьте употребление алкогольных напитков.

Соблюдение простых рекомендаций поможет избежать неприятностей и не омрачить праздники.

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