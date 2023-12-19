У России возникли проблемы с производством крылатых ракет: получена секретная информация 2 19.12.2023, 8:48

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Украинские агенты проникли на Дубненский завод под Москвой.

У россиян возникли проблемы с производством крылатых ракет. В частности, один из российских заводов не успел выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32.

Источник «Атеш» в руководстве завода пояснил, что госзаказ превышал возможности завода более чем в 3 раза. Несмотря на это, Россия готовится к массированным обстрелам Украины, накапливая ракеты.

Россия не может производить нужное оккупантам количество ракет

Агенты «Атеш» в Дубненском машиностроительном заводе в Московской области получили доступ к документации и ценной информации предприятия.

«Нам стало известно, что этот завод не успел выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32. До 10 ноября необходимо было изготовить 80 ракет, но сделано фактически только 61», – рассказали в «Атеше».

Они добавили, что источник из руководства завода заверил – госзаказ превышал возможности завода более чем в 3 раза. Именно поэтому по просьбе руководства завода срок производства ракет был перенесен до конца декабря 2023 года. То есть завод до конца года должен произвести еще 19 ракет. Х-32.

«Атеш» сообщил, что ракеты завод поставляет для 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (то есть воинской части 33310 в Шайковке) и воинской части 35020-В гарнизона «Бела».

Партизанам известно, что в этих частях на вооружении стоят бомбардировщики Ту-22М3М, специально переоборудованные с Ту-22М3 для пуска ракет Х-32.

«Мы будем усиленно работать, чтобы уменьшить возможности России производить оружие и продолжать вести войну против Украины. Если хочешь помочь – пиши нашему координатору по России», – призвали в «Атеше».