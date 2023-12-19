В Бресте начали пропадать школьники 19.12.2023, 8:58

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Известно как минимум о двоих.

В Бресте разыскивают двоих школьников: 11-летнего Дмитрия Блажевича и 9-летнего Владислава Бродецкого. Их ориентировки разместил утром 19 декабря поисково-спасательный отряд «Юго-Запад», сообщает zerkalo.io.

По данным поисковиков, ночью 19 декабря они убежали из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени о их местонахождении ничего не известно.

Могут находиться в микрорайоне «Южный», прилегающих микрорайонах. Также могут находиться в подъездах жилых домов, подвалах, на территории торговых центров.

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