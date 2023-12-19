закрыть
19 декабря 2023, вторник, 10:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бресте начали пропадать школьники

  • 19.12.2023, 8:58
  • 5,952
В Бресте начали пропадать школьники

Известно как минимум о двоих.

В Бресте разыскивают двоих школьников: 11-летнего Дмитрия Блажевича и 9-летнего Владислава Бродецкого. Их ориентировки разместил утром 19 декабря поисково-спасательный отряд «Юго-Запад», сообщает zerkalo.io.

По данным поисковиков, ночью 19 декабря они убежали из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени о их местонахождении ничего не известно.

Могут находиться в микрорайоне «Южный», прилегающих микрорайонах. Также могут находиться в подъездах жилых домов, подвалах, на территории торговых центров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип