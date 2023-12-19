Белорусские магазины захватывает новый продукт, похожий на икру 16 19.12.2023, 9:12

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Это легально?

Имитация икры так прибыльна, что у нее постоянно появляются новые формы, производители и адреса заводов (иногда несуществующие). С липовым продуктом уже все должно быть понятно, но похоже, что теперь полки отвоевывает что-то новое — оно стоит в холодильнике с натуральной икрой и запечатано в жестяную банку. Правда, цена вызывает вопросы, пишет Onliner.

Фото: onliner.by

Что это такое?

Вы тоже могли заметить такие банки. Продукт не особо новый, но в этом году перед главным икорным праздником он везде: и в обычных магазинах, и в жестких дискаунтерах.

В ряду очень похожих между собой красно-зеленых банок это выглядит так, будто настоящая икра резко подешевела: вперемешку упаковки по 5 рублей и по 15. Или, наоборот, цены на имитацию, которая обычно стоила копейки, взлетели в разы.

Внутри загадочной банки за 5,39 рубля структурированная икра. Это гибрид настоящего продукта и имитации.

Ее делают из натурального сырья, которое просто так в банку не положишь: оно лопнуло, помялось, слишком мелкое. В общем, структуры уже никакой, товарный вид так себе.

И вот тогда такую икру смешивают в одну массу, а потом придают ей структуру, то есть делают те самые икринки, к которым все так привыкли.

Структурированный продукт стоит как минимум в три раза дешевле натуральной икры, но при этом втрое дороже простой имитации.

Порядок цен в магазинах в среднем такой: имитация — в районе 15 рублей за килограмм, структурированная — около 45, настоящая — от 150.

На рынке, куда Onliner ходил за фальсификатом, на вопросы о структурированной икре реагировали без интереса: слишком дешево, чтобы брать в оборот. В переходах такая тоже не котируется: все-таки она дороже имитации, а в цепочке поставок слишком много участников, которым положен свой рубль. Похоже, что и 10 рублей за желатин хватает не всем: на днях читатели рассказали, что продавцы возле метро уже берут за «Персея» по 13 рублей.

Пробуем

Onliner купил 120-граммовую банку от российского завода «Балтийский берег». Этот производитель в целом любит имитации: мы уже писали про «красную рыбку», которая одновременно крашеная селедка.

Маркировка получилась длинной: «имитированная пищевая рыбная продукция: икра лососевая структурированная пастеризованная». У классического продукта такого нет.

Обычно имитацию фасуют в стеклянные баночки. Выглядит она в целом ярко и красиво, стесняться ей нечего. Вот пример из магазина:

Имитация икры. Декабрь 2023 года. Фото: onliner.by

Но тут из каких-то соображений выбрали жестяную банку и решили делать фасовку по 120 граммов — так обычно поступают с натуральной икрой. Кстати, на самом заводе «Балтийский берег» в одном из интервью объясняли, что в стеклянной таре икра продается лучше.

Структурированный продукт хранится год, эту партию сделали как раз накануне праздников, в ноябре.

Состав внушительный и занимает значительную часть этикетки. На первом месте обозначают икру — правда, про некондицию ничего не пишут. Внутри какая-то лотерея из лососевых: может попасться что-то со следами горбуши, кижуча, кеты или нерки. На купленной Onliner банке пишут про горбушу.

Структурированная икра справа. Декабрь 2023 года. Фото: onliner.by

Растительное масло, соль и пару консервантов обычно добавляют и в натуральную икру в банке, тут ничего необычного. А вот дальше идет длинный список всего, что понадобилось для восстановления шариков: вода, четыре загустителя, два регулятора кислотности, рыбий жир, усилитель вкуса и аромата, экстракт перца, уплотнитель, антиокислитель, стабилизатор. Про красители на упаковке добавляют, что они могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

В общем, чуда не случилось, над этим продуктом больше поработали технологи, чем рыба.

Фото: onliner.by

Математически выверенные глянцевые шарики слева — это как раз структурированная икра. Кажется, они просто не могут получаться некрасивыми. На производстве раньше поясняли, что некрупные и лопнувшие шарики отбраковываются, — выглядит как правда.

Натуральная икра (на фото справа) сделана из мороженого сырья, так что не все шарики целые, кое-где были помятости. Но мы в этом случае не сравниваем два продукта, а просто калибруемся по недорогой натуральной.

Структурированный продукт пахнет каким-то идеальным ароматизатором богатства. Он яркий, насыщенный, без горчинки, даже как будто сразу дает легкий аромат поджаренного хлеба. Запах натуральной икры на этом фоне кажется нейтральным. Он просто рыбный — отторжения не вызывает, но и не заставляет скорее делать бутерброды.

В тесте с кипятком настоящая икра справа свернулась и побелела из-за белка. Восстановленная отправила на поверхность немного жира и больше никак себя не проявила — таким же образом ведет себя чистая имитация.

Структурированная икра слева, натуральная справа. Декабрь 2023 года. Фото: onliner.by

Казалось, что структурированные шарики должны хоть немного побелеть: все-таки в них есть что-то от натурального. Но в 100 граммах продукта всего лишь 3 грамма белка (в настоящей икре — почти 30).

Икринки, которые придумали на заводе, слева. На бутерброде лежат так же красиво, как и в маслянистой жидкости. Кажется, что их немного просушили феном и убрали лишнюю жидкость. Натуральная икра (справа) выглядит более влажной и чуть темнее.

Во вкусе структурированной икры предсказуемо нет магии — только та, что позволяет ей стоить 5 рублей. Как бы ни старались на производстве, повторить оболочку настоящего продукта все еще сложно: это уже не целлофан, как в бесстыжем фальсификате, но и не природная структура. Продукту не хватает вкуса и насыщенности, скорее напоминает что-то «со вкусом икры».

А если не знать, что это структурированный продукт? Один участник дегустации Тарас, которые ест самые праздничные бутерброды раз в год, как и многие белорусы, рассказал, что восстановленная ему не зашла: «пресноватая».

Другая участница Кристина тоже не попросила добавки. Икра из среднего ценового сегмента оказывается не так проста, но вкусом не впечатляет.

— Если бы мне сказали, что она какая-то дорогущая и крутая, в которой я ничего не понимаю, я бы поверила, — рассуждает Кристина и находит продукту применение: — Бывают праздники вроде свадеб, когда надо много бутербродов. Мне кажется, если принести такие где-нибудь в середине свадьбы, никто не поймет, что не так… Ну, а где взять икру на 100 родственников?

Это легально?

Многие задаются вопросом про легальность структурированной икры.

«Лежит не в зале, а именно на кассах, за баночку 4,18 рубля. Насколько знаю, имитация в металлических банках — дело нечастое, обычно она в пластиковых. Смутило, что икра лежала на кассе, причем на одной из трех», — написал Onliner бдительный читатель.

Сейчас имитация вполне легально соседствует на полках с настоящей икрой, какого-то запрета на структурированный продукт не существует (только если это ваш собственный гастрономический протест).

Но вот у Госстандарта к ней периодически возникали вопросы: российские производители не спешили прямым текстом указывать, что именно в банке, а всего лишь скромно называли это «пастеризованная пищевая рыбная продукция» или «икорное рыбное изделие». А внутри была имитация.

«Наименование, задекларированное изготовителем в маркировке потребительской упаковки, вводит потребителя в заблуждение, недостоверно характеризует пищевой продукт и не позволяет идентифицировать его по наименованию: в маркировке отсутствует указание на имитацию икры исходя из состава продукции», — так обосновали претензии к трем видам продукции «Лунского моря», которые сняли в этом году с продажи.

Восстановленная икра чуть ближе к натуральной, чем имитация, поэтому неудивительно, что ее стали выдавать за настоящую. В конце ноября в России накрыли подпольный цех по симуляции праздника, где восстановленную икру фасовали как раз под видом лососевой. Полиция забрала производственную линию, сырье и 13,5 тысячи банок фальсификата. Как выглядит упаковка, не показали, но вы теперь в курсе, что есть и такой вид «развода».

Структурированная икра — еще одна имитация дешевого счастья, которое так востребовано перед Новым годом. Если на банке честно написано, из чего сделано содержимое, и нет зверской цены, скорее всего, все в рамках легального удешевления продукта, которое позволяют 5 рублей. Только не ищите там вкус настоящей икры.

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