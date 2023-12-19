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«Лавров дрожал, боясь разделить ответственность»

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 19.12.2023, 9:17
  • 5,226
«Лавров дрожал, боясь разделить ответственность»

Остается лишь заниматься демагогией.

Когда не способен заниматься дипломатией, сам себя превратив разве что в клиента для зала суда, остается обратиться к демагогии.

Министр Лавров объявил, что некие «лидеры западных стран» говорят о перемирии России и Украины, чтобы дать украинской армии время восполнить запасы военной техники и боеприпасов.

Кто это такие? Где говорят? Если что-то обсуждается, то ведь это демократии, Лавров. Не то, что в нашей стране, когда вы все, подчиненные Путина, дрожали перед ним на Совбезе, куда вас притащили разделять ответственность за то, что позднее все вы натворили 24 февраля. И вы это исполнили.

Причем сам Лавров сообщает, что с ним переговоров не ведут, ничего ему не предлагают. Тогда можно добавить, что сказанное Лавровым лишь его домыслы, спекуляции.

Что Лаврову терять? Сам он не на фронте, его близкие тоже. Как и его «дипломаты», вроде посла Келина в Британии и его семейства. Сидят вдали от боевых действий. Зачем им перемирие? Пусть другие воюют дальше.

Трагедия убитых, раненых, беженцев… Последствия для нашей страны, Украины, Европы, мира. Что до этого Лаврову? Конечно, если спросить, он насыплет вам мешок шелухи слов, что очень-очень озабочен. Но на деле эти «дипломаты» - рептилии, такие же холодные. Страдания людей им безразличны.

Между прочим, тезис о «восполнении вооружений и боеприпасов» в России запустили впервые в годы первой чеченской войны. Его использовали возражавшие против перехода к переговорам. В итоге довоевались, спустя годы, убив и покалечив массу людей, до кадыровщины. И никто, никто за это не ответил.

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