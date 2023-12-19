В Беларуси выпустили странный шоколад на Новый год 2 19.12.2023, 9:28

2,938

После дегустации некоторые чувствуют себя «огнедышащим драконом».

Горький шоколад «Зимняя вишня» с начинкой из сока вишни и жгучим перцем выпустила перед Новым годом фабрика «Коммунарка».

Продукт вышел в лимитированной серии специальной «Зимней коллекции».

«Самая согревающая новинка из этой серии — горький шоколад «Коммунарка» с соком вишни и жгучим перцем чили. Оценят все, кто любит пробовать что-то интересненькое и необычное», — сообщил производитель.

Как пишет пресс-служба «Коммунарки», те, кто отведал новый продукт, сперва чувствуют «насыщенный вкус спелой вишни», а следом — «пикантную горечь послевкусия, придаваемую перцем чили».

«Идеальное сочетание для любителей контрастов», — заверяют на предприятии.

Новый шоколад уже поступил в фирменные магазины бренда. Однако в комментариях пользователи пишут, что не везде его можно найти. Те, кому удалось ухватить «шоколадку для любителей контрастов», рассказывают о вкусе и послевкусии так:

«Очень вкусно! Сначала я побаивалась пробовать из-за перца (никогда не любила экстремальных сочетаний вкусов), но этот меня покорил».

«Попробовала. Почувствовала себя огнедышащим драконом».

«Вкусненько! Послевкусие с перчинкой жгучей — мне понравилось».

«На любителя».

В комментарии в Instagram набежали и поклонники другой продукции «Коммунарки», чтобы задать насущные вопросы. Одну белоруску, например, очень интересовало, почему изменился вкус шоколада «Президент» — стал «приторный». В пресс-службе предприятия на это ответили, что «никаких изменений в рецептуре данного шоколада не производили».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».