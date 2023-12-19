Политолог: Путин демонстративно пошел против своей администрации 2 19.12.2023, 9:31

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«Единую Россию» меняют на люмпенов.

Глава РФ Владимир Путин решил, что выдвигать его на очередной президентский срок должны такие же военные преступники, как и он сам. Мнение своей администрации он проигнорировал, считает российский политолог Иван Преображенский.

Группа «умеренных» из партии «Единая Россия», администрации президента и крупного бизнеса хотели бы, чтобы «его выдвинул народ», сказал живущий в Праге специалист по России в интервью NV.

Церемония выдвижения планировалась на 14 декабря, когда должна была состояться «прямая линия».

«Вся социология, которой мы, конечно, не можем доверять полностью, удивительно однозначна — резко выросло количество россиян, которые выступают за мир, как можно скорее и неважно, на каких условиях. А идея поддержки войны, наоборот, упала до примерно 10−12%. Возможно, его пытались затащить в эту социальную историю, потому что известно, что Путин по-прежнему человек соцопроса. Если ему правильно подать общественное мнение, он постарается ему соответствовать», — отметил Преображенский.

Однако окружение диктатора просчиталось. Причина в том, что Путин видит возможность военной победы в Украине, полагает политолог.

«Он не хочет выдвигаться от народных масс. Он демонстративно выдвинулся от таких же военных преступников, как он сам. Ветераны его попросили, и он согласился выдвигаться. По тому, как это топорно было организовано, практически на коленке, можно предположить, что он сам себе был политтехнолог. То есть, он это организовал в последний момент, находясь под неким давлением своего окружения, администрации, которые хотели, чтобы он выдвинулся по-другому и в другой момент», — прокомментировал Преображенский «выдвижение» Путина.

8 декабря после церемонии награждения «героев России» боевик «ДНР» Артем Жога подошел к Путину и попросил его выдвинуть кандидатуру на пятый президентский срок. Диктатор ответил согласием.

З'явилося відео, як Путін самовисунувся на п'ятий строк pic.twitter.com/FoZXmTeNmZ — NV (@tweetsNV) December 8, 2023

СМИ отмечали, что происходящее походило на плохой спектакль.

Так называемая инициативная группа избирателей 16 декабря поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих «выборах» президента России, которые намечены на 15—17 марта 2024 года.

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