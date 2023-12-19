Человечество получает все более загадочные сигналы из космоса 2 19.12.2023, 9:35

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Что по этому поводу говорят ученые?

В 2007 году человечеством был обнаружен первый быстрый радиовсплеск (на английском – fast radio burst или FRB). С тех пор ученые безуспешно пытаются понять необычные вспышки радиоволн, исходящих из чрезвычайно отдаленных мест, а каждая новая добавляет в историю все больше тайны.

Последний из таких полученных FRB, как пишет The Byte, снова показал, что разгадывать природу этих сигналов будут еще долго. Некоторые из них вспыхивают удивительно регулярно. Другие же могут однократно излучать чрезвычайно мощные вспышки, продолжающиеся считанные миллисекунды.

Энергетическая мощность FRB также сильно отличается. Некоторые из таких сигналов только за долю секунды способны излучить столько энергии, сколько Солнце за несколько дней. Один из таких сигналов, пульсирующих каждые 20 минут по меньшей мере с 1988 года, особенно удивил исследователей.

Но новый радиовсплеск оказался еще более странным.

В исследовании, опубликованном в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ученые рассказали, что обнаружили «невиданный ранее» всплеск с помощью телескопа Allen Telescope Array Института SETI. Этот радиотелескоп состоит из 42 антенн, простирающихся через Каскадные горы в Калифорнии.

За два месяца команда обнаружила 35 вспышек от одного источника, получившего название FRB 20220912A. В отличие от предыдущих всплесков, повторявшихся со временем, команда заметила, что сигнал падал на центральной частоте всплесков.

Ученые попытались определить определенный алгоритм, с которым происходили всплески, но не смогли обнаружить регулярный период времени между каждым из них.

Но даже такой результат может помочь найти больше подобных сигналов.

Ведущий автор исследования из Института SETI София Шейх пояснила, что новая работа захватывающая, поскольку предоставляет не только подтверждение известных свойств FRB, но и открывает новые.

Ученые все еще не знают, что именно является источником этих FRB. Популярная теория предполагает, что эти сигналы могут испускать коллапсирующие звезды, излучая радиоволны, как космический маяк.

Также есть предположение, что за этими всплесками могут стоять магнетары (нейтронные звезды с сильным магнитным полем). Но, как пояснила Шейх, ни одна из существующих теорий «не может объяснить все наблюдавшиеся до сих пор свойства».

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