«Пересидел в своем кресле»: в Кремле обсуждают отставку ключевой фигуры

«Пересидел в своем кресле»: в Кремле обсуждают отставку ключевой фигуры2
- 19.12.2023, 9:39
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Названа примерная дата громких перемен.
Правительственные и кремлевские чиновники, а также высокопоставленные «единороссы» и работающие политтехнологи обсуждают кадровые перестановки, которые могут произойти после президентских выборов в РФ в марте 2024 года.
Как рассказали «Медузе» четыре источника, близких к Кремлю и «Единой России», в этой среде ожидают, что должности поменяются сразу у нескольких статусных участников «вертикали власти».
По их словам, в частности, в этих кругах широко распространено мнение, что «в своем кресле пересидел» Сергей Кириенко — заместитель главы администрации президента (АП) РФ, куратор внутриполитического блока Кремля. Кириенко занимает свой пост уже больше семи лет; его предшественник, нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин, проработал на два года меньше.
«Президент старается ротировать кадры, чтобы люди не прикипали, не засиживались, не обрастали полномочиями и связями. Госкорпораций это почти не касается. Но чиновников — касается», — пояснил один из собеседников, близких к Кремлю.