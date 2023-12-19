«Пересидел в своем кресле»: в Кремле обсуждают отставку ключевой фигуры 2 19.12.2023, 9:39

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Названа примерная дата громких перемен.

Правительственные и кремлевские чиновники, а также высокопоставленные «единороссы» и работающие политтехнологи обсуждают кадровые перестановки, которые могут произойти после президентских выборов в РФ в марте 2024 года.

Как рассказали «Медузе» четыре источника, близких к Кремлю и «Единой России», в этой среде ожидают, что должности поменяются сразу у нескольких статусных участников «вертикали власти».

По их словам, в частности, в этих кругах широко распространено мнение, что «в своем кресле пересидел» Сергей Кириенко — заместитель главы администрации президента (АП) РФ, куратор внутриполитического блока Кремля. Кириенко занимает свой пост уже больше семи лет; его предшественник, нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин, проработал на два года меньше.

«Президент старается ротировать кадры, чтобы люди не прикипали, не засиживались, не обрастали полномочиями и связями. Госкорпораций это почти не касается. Но чиновников — касается», — пояснил один из собеседников, близких к Кремлю.

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