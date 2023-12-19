«Это визовый бог»: как белорусам проще всего получить «шенген» 1 19.12.2023, 9:46

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И сколько все это стоит.

Какова сейчас ситуация с визами? «Шенген» какой страны получить быстрее? Какие факторы влияют на благосклонность посольства? Сколько нужно ждать и как много платить?

Сайт zerkalo.io поговорил об этом с визовым аналитиком и руководителем мониторингового проекта visastat Александром Либером.

Что изменилось за последнее время?

Перед тем как отвечать на этот вопрос, Александр предлагает обозначить две стороны получения визы. Первая — документальная. Это те условия, которые предлагает посольство. Например, ограниченное количество мест на подачу документов или высокий процент отказов. А вторая сторона — запрос людей. Эти два фактора и формируют картину, говорит собеседник.

— За последние полгода никаких фундаментальных изменений не случилось, — объясняет аналитик. — Потому что ключевые страны — а это Германия, Италия, частично Испания и Польша — кардинально не меняли визовые процессы. Как записывала Германия на 8−10 месяцев вперед, так и записывает. А Италия как нормально не давала места на подачу, так и не дает. Наоборот, они даже немного усложнили запись, сказав, что будут отдавать предпочтение организованным туристическим группам, а не индивидуальным заявителям. Мы до конца и не разобрались, что такое в понимании итальянского посольства и визового центра «организованная туристическая группа». Это семья, группа коллег, которые едут в отпуск, или люди, которые собираются в автобусный тур? Тут очень мало информации. Поэтому какие-то изменения иногда есть, но на ситуацию это особо не влияет.

Что же касается запроса общества, то традиционно ближе к Новому году люди хотят ехать в Европу, отмечает Либер. Поэтому этот фактор формирует усиленный ажиотаж.

— Но и сказать, что есть какое-то новогоднее безумие, мы не можем, — уточняет он. — То есть ситуация изменилась, и получить визу стало чуть-чуть сложнее из-за того, что скоро Новый год. Но фундаментально ничего не поменялось, ни одно посольство не отвалилось, ни один визовый центр не закрылся. Все как работали, так и работают.

Куда чаще всего белорусы идут за «шенгеном»?

80−90% всех запросов на шенгенские визы приходится на четыре страны — Германия, Италия, Испания и Польша. Их визы наиболее востребованы, отмечает собеседник:

— Почему любят Германию и Италию, почему туда сложно записаться? Потому что у Германии многократные визы составляют 97 процентов от всех заявок. Притом что запись идет не через бронирование временных слотов на сайте (как у большинства стран), а просто через форму обратной связи на сайте. Это очень упрощает процедуру. К тому же Германия часто дает «шенген» на год и больше, особенно если есть визовая история. И люди идут, они готовы ждать, даже горизонт планирования в год не является барьером для подачи. Похожая ситуация у Италии, там достаточно высокий процент многократных виз и мало отказов (меньше одного процента).

А самой популярной страной для получения «шенгена» для белорусов является Польша. Эта страна выдает визы категорий D и C, а под каждую категорию попадает множество целей.

— Есть даже культурные и деловые (получение последних немного усложнили, но продолжают выдавать). И туристические тоже. Правда, 51% из них — однократные. Но все равно они доступны, относительно недорогие и относительно быстрые, — добавляет собеседник. — При этом Польша нередко ставит даже пятилетние деловые или туристические визы.

Замыкает топ Испания. В визовый центр этой страны достаточно просто записаться, и, несмотря на значительный процент отказов, трафик туда большой. И получить ее можно быстрее, чем немецкую, зачастую в 8−10 раз, говорит Александр Либер.

— А еще есть Греция, где можно записаться на подачу хоть на завтра в любой визовый центр в Витебске, Минске, Бресте и Гродно, — отмечает эксперт. — Но дело в том, что Греция — это наименее привлекательная страна, потому что там высокий процент отказов, 28−32% по нашим наблюдениям. И люди боятся подаваться. Я знаю истории моих подписчиков, и когда семье отказали в визе. А там пять человек, у них все выкуплено, отель в Салониках, дорогие авиаперелеты. Но бывает и наоборот, когда с совершенно легким пакетом документов, просто под маршрутный лист (то есть автомобильную поездку и без выкупленных билетов), спокойно ставят. То есть абсолютно неубедительная заявка в сравнении с теми, кто тратит тысячи евро.

Аналитик резюмирует: нельзя говорить, что сейчас вообще невозможно куда-то подать документы на визу. На крайний случай всегда есть варианты с Грецией или Испанией.

— Правда, они выдают места раз в месяц на следующий: в ноябре раздали на весь декабрь, в декабре — на январь. Это может быть не очень удобно и довольно жестоко, потому что если дата открывается в 07.00, многие люди еще просто спят. Но когда в этом визовом аду более или менее есть системность, нам становится приятнее, — считает собеседник.

Кто охотнее всего открывает многократные визы?

Помимо индивидуальных факторов вроде финансовых гарантий того, что поездка состоится, и общего портрета человека (например, наличия справок с работы) Александр Либер выделяет несколько общих критериев, которые могут повлиять на решение посольства:

— Визовая история — это ключевой фактор, на который обращает внимание любое посольство. Следующий — это использование предыдущих виз по назначению. Иногда на подаче немцы просят доказать, что по греческому «шенгену» вы были в Греции или по предыдущему немецкому ездили в Германию. Вы можете приложить подтверждающую информацию к пакету документов на любую визу. Это с очень большой вероятностью повлияет на принятие решения. Многократные хорошо ставят немцы и итальянцы. Немцы, как я уже говорил, ставят 97 процентов таких виз, итальянцы — 89 процентов, потрясающе часто и стабильно.

А вот у Греции и Испании ситуация будет немного другой, уточняет собеседник. Дело в том, что эти страны ориентированы на курортный отдых, и вид полученной визы будет зависеть от времени года.

— Летом Греция ставит хорошие визы, процент отказов меньше трех. Испания тоже редко отказывает и ставит более длительные «шенгены». А сейчас они практически всегда ставят однократные, потому что зима и не сезон, — рассказывает эксперт. — Мы уже с октября начали фиксировать много отказов по Греции, около 50%. Но были к этому готовы, потому что подобное происходит из года в год. Правда, у Греции еще есть такая особенность: они могут поставить визу на 12 дней, но это будет мультивиза. Поэтому в отчетах Еврокомиссии Греция всегда находится очень высоко в списке стран, которые выдают многократные разрешения, но многие из них на короткий срок. Поэтому мы в своих отчетах считаем, что это все-таки однократные визы.

Что же касается Польши, продолжает собеседник, то здесь очень большой разброс. Бывает, что могут поставить отказ, хотя люди приносят все документы и у них выкуплены отели. И в то же время могут иногда дать визу просто под брони, которые легко отменить.

— То есть там мы практически никогда не находим корреляции чего-то с чем-то. Но при этом поляки иногда ставят многократные визы до пяти лет, — рассказывает Либер. — А по всем остальным странам ничего не поменялось.

Какова ситуация в Польше?

Говоря о Польше, Александр отмечает большую популярность «шенгена» этой страны у белорусов. По разным причинам. Но здесь есть и сложности: визовые скандалы и смена правительства могут наложить свой отпечаток.

— Польша имеет свойство быть привлекательной даже тогда, когда она супернепривлекательная, — говорит собеседник. — То есть когда у поляков резко вырос процент отказов по рабочим и по деловым визам, спрос не упал даже наполовину. Просто на Польшу все продолжают опираться и рассуждают, что все трудности, скорее всего, временные и их можно пережить. Реально, Польша — это такой визовый бог для нас. Поэтому и туризм у них остается привлекательным, невзирая на достаточно высокий процент отказа в визах (31%). Польский туризм — это вообще история о крайностях. Во-первых, они до сих пор открыто не сказали, что начали выдавать туристические визы, но документы все-таки принимают. А во-вторых, кому-то ставят двух-, трех-, четырех- и даже пятилетние «шенгены». И это очень сильно подпитывает веру. Но в то же время люди понимают, что им могут поставить однократную визу. И это их вполне устраивает. То есть никто ни к кому претензий не имеет.

При этом записаться на польский «шенген» до сих пор довольно проблемно. Это Александр объясняет в том числе тем, что количество мест на подачу, которые выделяют, кратно меньше запроса белорусов.

— На туристические визы очень большой конкурс, — отмечает он. — Что касается рабочих виз категории D, там ажиотаж меньше. Видимо, поляки заинтересованы в рабочей силе из Беларуси гораздо сильнее, чем в туристическом трафике, поэтому и дают больше мест. Но это не история о двух людях на одно место, в любом случае самостоятельно вы запишетесь с очень низкой вероятностью. И МСИ здесь не помогает, решение только в увеличении количества мест в несколько раз. Но поляки особо не хотят такое делать, это их право.

Не добавляют стабильности и визовые скандалы, и смена правительства в соседней стране. Аналитики visastat ожидают в связи с этим какие-то изменения, но уверены, что даже если они случатся, то вряд ли отразятся на большом количестве людей.

— Поляки уже говорили, что обращают особое внимание на визы PBH (программа Poland Business Harbour позволяет IT-специалистам и участникам стартапов переезжать в Польшу. — Прим. ред.), потому что статистически есть нестыковки в объеме выдаваемых виз и людей, которые приезжают жить и работать. То есть они поняли, что эти визы, скорее всего, в большинстве случаев не используются по назначению. Это сигнал менеджерам IT-компаний, что в ближайшие полгода, возможно, либо там увеличится количество отказов, либо усилится проверка документов, — отмечает эксперт.

Во сколько обойдется виза и как долго ждать?

Сотни рублей, которые придется потратить на визу, — это уже реальность, отмечает собеседник. И как бы нам она ни не нравилась, к ней нужно привыкнуть.

— Это не космические суммы в контексте вообще всей платежной истории, — говорит Либер. — За последнее время визы не стали дороже, но и дешевле они тоже не стали. На текущий момент самая высокая стоимость записи на итальянский «шенген», потому что они дают возможность сделать все быстро, в ближайшие 3−15 недель. Это очень привлекает. Другое дело, что мест дают очень мало. И хотя механика записи достаточно прозрачная и люди часто записываются руками, но для этого нужно приложить много часов работы, постоянно не спать, мониторить сайт визового центра. Поэтому 500−600 евро — это цена, которую могут озвучить очень многие агентства. Думаю, что в январе-феврале она немножко упадет. А вот Польша сейчас не очень дорогая страна. Это сотни рублей, но не несколько сотен евро.

На сайтах визовых агентств цены колеблются. Кто-то называет цены обтекаемо: от 390 до 2000 рублей в зависимости от направления и ситуации. А есть и вполне конкретные предложения. Например, польский туристический «шенген» за 700 рублей (цена уже с учетом того, что раньше у вас не было «шенгена»). Гостевая виза выходит дешевле — 450 рублей.

Что касается сроков получения визы, то дольше всего придется ждать немецкую: восемь-десять месяцев или даже год.

— Сначала вы подаете запрос на очередь. Это происходит через форму на сайте посольства Германии, и доступ к ней есть всегда и у всех. Вы ждете отклик на это письмо около полугода, и еще примерно на полгода вперед вас записывают. Меньше бывает крайне редко. Быстрый вариант — это Греция, там можно получить «шенген» примерно за три недели. Но сейчас так не получится, потому что уже скоро рождественские и новогодние праздники. Италию и Польшу ждем два или два с половиной месяца, не больше. Остальные страны менее популярны, но попасть в их посольства и визовые центры можно без какого-либо труда, — заключает Александр Либер.