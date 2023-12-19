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В Минске на площади Бангалор образовался грандиозный затор

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  • 19.12.2023, 9:56
  • 1,810
В Минске на площади Бангалор образовался грандиозный затор
Фото: onliner

Троллейбусы стояли почти два часа.

Из-за повреждения контактной сети троллейбусов на площади Бангалор во всех направлениях затруднено движение транспортных средств. Об этом сообщила утром 19 декабря ГАИ.

С 7.45 во всех направлениях произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 12, 33, 34, 38, 46, 53, 55, 92.

В 9.30 «Минсктранс» сообщил, что движение троллейбусов возобновлено.

Как сообщили «Зеркалу» читатели, на кольце Богдановича и Сурганова образовался затор. Об этом же свидетельствуют и данные сервиса «Яндекс.Пробки».

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