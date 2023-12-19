Медведев подставил сына Телеграм-канал «СерпомПо»

19.12.2023, 10:02

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Из семейных хором раздалось затравленное рычание.

Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций поместил под них сына зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Представляем, какое затравленное рычание раздалось из медведевских хором.

Но кто виноват? Европейцы?

Наверное, все же сам Дмитрий Медведев. Дело даже не в его вызывающем, оскорбительном поведении, путешествии по военным заводам. Хотя и здесь он мог бы вести себя тише.

Главное в том, что Медведев втянул своего сына в политику, отправил в «Единую Россию», пристегнул к «спецоперации». Оставь Медведев сына в частной жизни, возможно, не попал бы он под европейские санкции.

Но Медведев поступил иначе. Неумно. Поучился бы у других высших российских руководителей. Кто еще так вызывающе повторил его «подвиг»? Все запрятали свои семьи подальше. На виду остались лишь те, кто стартовал до «спецоперации».

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