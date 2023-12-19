«Болгары гуляют на полную и не жалеют денег, белорусы же экономные» 5 19.12.2023, 10:17

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Белорусский историк рассказал, как управляет четырехзвездочным отелем на Балканах и ест акул.

Белорусский историк Андрей Колос управляет одним из самых больших в Болгарии курортных отелей Vihren Royal Palace. На родине он 12 лет работал в туристическом бизнесе. Был директором предприятия «Подороск», которое восстанавливало усадьбу для музея белорусской шляхты.

В интервью nashaniva.com он рассказал о своем персонале, особенностях болгар и раскрывает секреты приготовления акулы.

«Никто не учил управлять большим отелем»

Отель, которым управляет 41-летний Андрей Колос, находится в 9-тысячном городе Банско, что на юге Болгарии. Из его окон виден самый высокий пик горного массива Пирин — Вихрен.

Отель после пандемии коронавируса оказался в не лучшем финансовом состоянии. Его понемногу выкупает польский предприниматель, который и нанял в октябре этого года белоруса на работу.

Андрей Колос управляет большим гостиничным хозяйством. Она рассчитана на обслуживание более 500 посетителей. Ему подчинены около 100 человек персонала. На сезон нанимают дополнительную обслугу. В этом году помогать прибудут около двух десятков филиппинцев.

Он контролирует прием гостей, а также отвечает за финансовую и инвестиционную деятельность. Должен находить новые способы получить доход и развивать инфраструктуру.

Работа для Андрея знакома (ведь и на родине руководил финансами и инвестициями, пока не уехал из-за репрессий), но в нынешнем статусе чувствует себя немного неловко.

«Никто меня не учил, как быть директором такого большого отеля, — говорит он. — Работы очень много. Работаю без выходных, так как сезон у нас уже начался».

Андрей говорит, что местность, где расположен отель, не плотно заселена. Он возведен в национальном парке «Пирин». Здесь почти первозданная природа, уникальный растительный и животный мир.

Здешние горы излюблены альпинистами и горнолыжниками.

Раз в год здесь, в самом южном горнолыжном курорте Европы, проходит этап кубка мира по горнолыжному спорту. Очередной запланирован на февраль. Зимний сезон длится 4 месяца, и в это время население Банско увеличивается до 30 тысяч. Летом в нем проводится много роковых и джазовых концертов.

По словам Андрея, местные жители ждут принятия Болгарии в шенгенскую зону и рассчитывают, что это даст сильный толчок развитию туристической отрасли.

«Живу в языковом балагане»

На родине Андрей Колос преподавал в Волковысском колледже специальные туристические дисциплины.

Более 12 лет работал в туристической отрасли. Семь из них руководил туристическим предприятием «Подороск», которое восстанавливало шляхетскую усадьбу в одноименном городке на Волковыщине.

В «Подороске» должен был быть музей белорусской шляхты, но в этом году власти расторгли договор о приобретении фольварка и забрали его у владельца. Российский инвестор с белорусскими корнями Павел Подкорытов (Берегович) вложил в проект более миллиона долларов.

В Польше Андрей работал в логистике, подменным продавцом, год отработал учителем в белорусской школе выходного дня.

«Брался за любую работу — просто, чтобы были деньги на жизнь», — замечает он.

Колос, оказавшись в эмиграции, два года не терял надежды вернуться в туристический бизнес. Сейчас он управляет отелем, в котором клиентов столько же, сколько населения городка Подороск.

Андрей побаивался браться за предложенную менеджерскую работу в Болгарии, так как не знал болгарского языка. Владелец заверил его, что он быстро научится говорить по-болгарски, так как язык болгар, так же, как и белорусов, кириллический.

«Собственник был прав, — признается Андрей. — Мне болгарский язык кажется легким. За три месяца уже читаю без проблем. Понимаю все документы, связанные с моей работой».

В финансовом плане жизнь белоруса изменилась в лучшую сторону. По контракту, ему запрещено называть сумму зарплаты, но он ею доволен.

Есть и минусы. За три месяца он только раз повидал семью и скучает по ней.

«Если раньше в Польше скучал по Беларуси, то сейчас скучаю и по Беларуси, и по Польше, — говорит он. — Перестал говорить по-белорусски. Сейчас говорю на трех языках: польском, болгарском, английский. При этом ни один из них мне не родной. Живу в языковом балагане. Когда говорю по-белорусски с матерью или с друзьями, то трудно подобрать белорусский аналог. Лезут польские слова».

В отеле Андрея нет белорусов.

В основном работают болгары. Им компанию составляют три гражданина Польши, одна украинка, один молдаванин, два православных турка. Среди работников персонала десяток местных цыган. Из 9 тысяч населения Банско 2 тысячи в нем — цыгане. Среди них много хороших поваров и музыкантов.

«Болгары гуляют на полную и не жалеют денег, белорусы же экономные»

Колосу Болгария показалась страной, которой могла стать Беларусь, если бы «в 1994 году выбрала европейский, не российский путь развития». Он отмечает, что в Болгарии коренным образом отличается отношение государства к человеку и частной собственности.

«Несмотря на коррупцию и другие проблемы, здесь ценят частную собственность, в отличие от Беларуси, где по сути все крепостные и нет законов, которые ее защищают», — отмечает собеседник.

Он рассказал болгарам, что случилось с имением «Подороск», и им эта история показалась неправдоподобной. Они были убеждены, что имущество могут забрать разве за долги, но невозможно просто расторгнуть договор покупки.

По словам белоруса, болгар шокировала, когда они узнали, что в Беларуси нет частной собственности на землю. В Болгарии земля частная с 19 века.

Андрей говорит, что большинство болгар знают, что существует такая страна, как Беларусь. Более информированные могут назвать ее столицу, упомянуть диктатора Лукашенко, слышали о протестах 2020 года и репрессиях.

«За два месяца, однако, по болгарскому телевидению я ни разу не услышал новостей о Беларуси», — отмечает он.

На его взгляд, для болгар Беларусь, как для белорусов Азербайджан.

«Разве много белорусов знают, что в Азербайджане тоже диктатура, происходят репрессии и есть политзаключенные?» — замечает он.

Колос говорит, что белорусы и болгары ментально не похожи.

Как северный народ, белорусы ближе к немцам. Болгары же — к грузинам, туркам, грекам и даже арабам.

«Болгары более открытые, любят шумные компании, — отмечает он. — У них не принято ходить в гости. А встречаются они в кафе, ресторанчиках, которые называются «механа». Танцуют все вместе. Танцы похожи на греческий «Сиртаки», танцуя, все обнимаются, даже незнакомые друг с другом люди. Болгары, если развлекаются, то на полную и не жалеют денег. Белорусы же экономные. Эмоционально более сдержанные».

По словам Андрея, жители болгарских местечек в выходные собираются во многочисленных механах и веселятся. В его же родной Росси, городке на Гродненщине, два ресторана, которые в выходные пустуют.

Как приготовить акулу

Болгарская кухня отличается от белорусской, продолжает Андрей Колос.

Болгары много потребляют овощей, их жарят на гриле. Едят перец, помидоры, цукини, кабачки, баклажаны. Изредка готовят картофель или рис.

Белорус в Болгарии впервые попробовал блюдо из черноморской акулы — катран. Рыбину раз в неделю для постояльцев отеля готовит ресторанный повар.

Андрей блюдо из акулы считает интересным. На вкус она как обычная рыба, но мясо пресноватое. Нет в нем вкусового соцветия, но спасает блюдо то, что оно со специями.

«Болгары очень любят специи, поэтому блюдо из акулы выходит отличное. Каждый раз шеф-повар по-разному ее готовит. Иногда использует пароконвектомат, иногда готовит на пару, а затем немножко обжаривает, чтобы была форма. Акулье мясо получается тогда нежным и не разваливается», — выдает секреты повара белорус.

Он предостерегает, что акулу перед тем, как готовить, нужно вымочить в специальном рассоле, ведь в рыбе по особому выводится мочевина. Если вымачивание проигнорировать, то мясо будет не съедобным.

Блюда из акулы употребляют с белым полусухим вином и обязательно с овощами. Например, с поджаренным перцем. Тот, что для белорусов болгарский, сами болгары называют чушкой.

«После европейских зарплат работать на ставку преподавателя колледжа желания нет»

Андрей Колос в 2021 году вынужден был податься на чужбину после 10-дневной отсидки. Он попал под преследование, когда началась волна задержаний преподавателей языковых курсов «Мова Нанова».

Андрей признается, что его тянет на родину, но вернуться на постоянно он не готов.

Колос готов делать бизнес в Беларуси, но когда произойдут перемены. Он говорит, что немало европейских бизнесменов живут на несколько стран и в этом ничего предосудительного нет.

Сигналом, что на родине ситуация изменилась, для Колоса будет, когда государство признает, что преследовало его безосновательно, и компенсирует убытки, причиненные конфискацией имущества.

Но и этого будет не достаточно. У Андрея после европейских зарплат работать на родине на ставку преподавателя колледжа желания нет.

Если появятся предложения от большого отеля или туристического комплекса с адекватным поощрением, то подумает.

«Моя душа рвется на родину восстанавливать памятники, управлять отелем в Минске, Гродно, или Волковыске, — подытоживает Андрей Колос. — Но нет смысла возвращаться, если нет дома и нормальной работы на родине, где царит «совок» и коммунизм. Если увижу существенные сдвиги в направлении демократии, то, может, с семьей и вернусь».

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