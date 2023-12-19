Идеальная схема: у Запада есть «план Б» чтобы помочь Украине победить Россию 5 19.12.2023, 10:25

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Это хороший знак.

Западные страны активно работают по аресту и передаче замороженных миллиардов российского центрального банка и кремлевских олигархов для финансирования Украины. В последние недели по инициативе США, G7 активизировала переговоры об использовании части из примерно 300 млрд долларов.

Вопрос конфискации российских активов обсуждается на фоне того, что США и Евросоюз не могут согласовать новые пакеты помощи. Палата представителей Конгресса продолжает блокировать пакет, который включает помощь Украине на 61 млрд долларов. В Евросоюзе Венгрия блокирует выделение 50 миллиардов евро.

Поэтому нынешнее оживление этого вопроса более понятно. Зачем тратить свои не безграничные средства воевать с внутренними оппонентами во время утверждения очередного пакета помощи и объяснять все это избирателям. Когда такие необходимые для украинской победы миллиарды рядом, «только руку протяни».

Как Запад планирует решить вопрос передачи российских денег и что это значит для Украины, разбирался OBOZ.UA.

G7 приближается к изъятию российских активов

Западные страны таки «рассмотрели» действенный вариант «под носом», который позволит Украине победить Россию. США заявили, что изобрели способ изъятия российских средств «в соответствии с международным правом». Более подробно лидеры стран G7 обсудят этот вопрос уже на встрече 24 февраля.

В США присоединилась и Великобритания. Так, министр иностранных дел Королевства Дэвид Кэмерон также заявил о существовании «законного пути» для конфискации российских активов. Он предлагает действовать вместе с США, если другие союзники не будут готовы к этому.

В Евросоюзе в последнее время изучается возможность использования доходов, полученных от замороженных активов, для передачи Украине – около 10 млрд евро в год. В то же время против конфискации ранее активно выступали Германия, Франция и Бельгия, а также Европейский центральный банк. Однако проблемы с выделением очередной украинской помощи сделали разговоры об использовании российских активов внутри ЕС более конкретными.

Это хороший знак, ведь страны Запада реально понимают, что с российским диктатором уж точно не договориться, поэтому нужно найти путь дать деньги Украине в любой форме. И все больше стран указывают именно на эти активы, как наиболее действенный способ решить проблемы как Украины, так и Запада, которому не нужно будет ломать голову, где найти деньги, чтобы поддержать Украину и остановить Путина.

Опасения Запада

На сегодняшний день существуют определенные препятствия, мешающие процессу передачи арестованных российских активов. По мнению европейских экспертов, их изъятие и передача могут привести к непредсказуемым экономическим последствиям для ЕС. Другая проблема – уменьшение рычагов влияния на Западе в отношениях с Россией, ведь для Владимира Путина замороженные миллиарды, в нынешних непростых для России экономических условиях, значат многое и он не откажется от них. Еще одна преграда на этом пути состоит в том, что существуют «серьезные юридические препятствия» для конфискации заблокированных российских активов, поэтому такое решение может быть обжаловано Москвой в международных судах. К сожалению, Запад не может действовать «по-большевистски» - просто забрать и поделить, стараясь и дальше соблюдать определенные правила игры.

Самое главное беспокойство состоит в том, что конфискация российских активов заставит другие «незападные» страны вывести свои собственные резервы с Запада в случае, если к ним однажды будут применены такие же санкции, что, конечно, негативно отразится на инвестиционном климате и экономике Евросоюза.

Именно поэтому, заявляя о поддержке Украины в использовании российских замороженных миллиардов, то и ЕС действует достаточно осторожно. Но ввиду того, что США и Британия включаются в дело с решительным настроением и готовы к реальному решению этой проблемы, Евросоюз вряд ли будет ставить препятствия таким действиям.

Новые возможности для Украины

Во время последнего визита в США президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет «скорее начать работать с замороженными российскими активами». Украина стремится, чтобы страны-партнеры приняли решение о конфискации замороженных активов агрессора более 300 млрд долларов.

Эти деньги можно было бы потратить на защиту от русского нашествия. Ведь у Украины будет возможность приобрести у тех или иных стран необходимое вооружение, которое позволит изменить ход войны. К примеру, те же дальнобойные ракеты ATACMS или самолеты F-16 или даже F-35. Список стран, которые могли бы продать ATACMS достаточно большой – кроме непосредственно США, это еще и Южная Корея, Румыния, Греция, Турция, Бахрейн и Польша.

Конечно, на передачу вооружения все равно потребуется разрешение Штатов. Что ж, администрация Байдена должна будет проявить политическую волю, чтобы продемонстрировать – она реально выступает именно за победу Украины, а не сдерживание России и готова к более решительным шагам. Кажется, это сделать будет проще, чем объяснять своим налогоплательщикам, почему их миллиарды идут на войну в Украине.

К слову, это и будет та четкая стратегия украинской победы над Путиным, которую от Байдена требуют республиканцы во главе с Трампом, да еще и за счет России. Просто безупречная схема.

Нужна политическая воля

«Украине на сегодняшний день нужны значительные финансы, чтобы эффективно противостоять российские агрессии. На Западе это понимают, поэтому сейчас среди страны Европейского Союза и G7 продолжаются два параллельных процесса, которые позволят Украине получить нужные средства», – сказал в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

Первое направление – передача процентов, которые были начислены на российские замороженные активы. Это направление уже хорошо проработано и находится на финальной стадии реализации – согласие Европарламента и Еврокомиссии. Это большие средства. В год аккумулируется около 10 млрд евро.

Что касается основной замороженной суммы, а это около 200 млрд – средства центробанка РФ и еще 100 млрд – деньги российских олигархов, то с ними сложнее устроить нужное для Украины решение. Эти средства тоже разбиваются на две части. С олигархическими деньгами разобраться будет проще. Уже есть успешные примеры передачи таких средств Украине. Пока это не большие суммы, около 7 миллионов долларов и главное, что создан прецедент.

Самая сложная ситуация с средствами, которые в мире считаются неприкосновенными – государственные финансы, то есть средства центробанка РФ. Для того чтобы иметь возможность их конфисковать и передать Украине необходимые законодательные изменения во многих странах. Это достаточно длительный и сложный процесс, который может занять от нескольких месяцев до года с лихвой. Поэтому США начали более активно толкать соответствующий вопрос. У них уже есть определенная концепция – как решить эту проблему. Так, уже зарегистрирован двухпартийный законопроект, что очень важно, учитывая сегодняшнее противостояние демократов и республиканцев, который прошел комитет в Конгрессе и совсем скоро ожидает голосования.

Так или иначе, но сегодня видно реальное оживление по поводу положительного решения вопроса конфискации и передачи на нужды Украины российских миллиардов».

По мнению Олега Гетьмана, такой шаг позволит нашей стране самостоятельно покупать любое необходимое вооружение – от дальнобойных ракет и танков до современных самолетов.

«Конечно, чтобы приобрести современное вооружение, нужно получить разрешение стран-производителей. По моему мнению, политическое решение для такого шага, как и в отношении замороженных российских финансов, будет принято», – отмечает Олег Гетьман.

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