Секретный сценарий с дядей Вовой Игорь Эйдман

19.12.2023, 10:32

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Ростом невелик и прост как правда.

Последнюю серию сериала про пацанов приказано к выборам переснять. В ней появится новый главный герой. В Казань в командировку по линии КГБ приезжает молодой чекист из Ленинграда. Зовут его Володя, ростом невелик, прост как правда.

Володя внедряется в пацанскую среду, побеждает всех в соревнованиях по дзюдо, заставляет себя уважать, а потом наставляет на путь истинный. Он знакомит пацанов с молодым священником Кириллом, по кличке Гундяй, который крестит и отпускает им грехи. Пацаны обещают убивать теперь не кого попало, а только тех, чье убийство признано Гундяем богоугодным делом: украинцев, иноагентов, врагов РПЦ и т.д.

Затем пацаны вместе с Володей разоблачают засевших в местном комсомоле иноагентов и разгоняют организованный псевдокомсомольцами по приказу американских хозяев гейпарад, призванный развратить честных пацанов.

Пацанская кампания во главе с Володей и Кириллом перевоспитывает пойманных при попытке парада местных геев, ставших в результате натуралами и патриотами. Потом пацаны вместе с бывшими геями поступают по протекции Володи на службу в спецназ КГБ. Воюют в Абхазии, Приднестровье, Чечне, Грузии. В финальных кадрах фильма постаревшие пацаны идут в атаку на «бандеровцев» в Донбассе, фоном звучит известная песня «Дядя Вова, мы с тобой!».

А кроме шуток, ждем нечто похожее.

Игорь Эйдман, t.me

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