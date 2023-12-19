Киркоров несчастен и плачется 2 Александр Невзоров

19.12.2023, 10:47

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Прошло время переобуться в лапти и армяк.

Киркоров несчастен и плачется.

Мировые бренды объявили Филю «прокаженным» и официально запретили своим бутикам продавать дурачку яркие шмотки.

Тот, впрочем, не сдается, а хитрит, и всеми путями обходит санкции, тем самым сохраняя традиции радикального «петушизма» российской культуры.

Конечно, будучи патриотом он должен был бы, вслед за Путиным, плюнуть Западу в лицо, переобуться в лапти и армяк и завести вшей.

Александр Невзоров, t.me

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