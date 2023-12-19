Дошли до рептилоидов 6 Сергей Ярцев

19.12.2023, 11:13

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Уже даже не смешно.

Главный научный сотрудник Юридического института в Петербурге Михаил Сальников, депутат Госдумы РФ Игорь Ананских, генерал Игорь Миронов вместе с другими соавторами выпустили статью «Российская семья как основа отечественной государственности» в научном журнале «Юридическая наука и современность».

Позволю несколько цитат:

"Вопросы ДНК-генеалогии применительно к современному человечеству исследовал Г.А. Сидоров. По его мнению, на планете Земля живут люди, которые людьми не являются.

Нелюдь в более поздние времена «искусственно вывела на Земле человекоподобных биороботов… появились они на Земле десятки тысяч лет назад…»

На планете Земля существуют тайные структуры, которые во многом формируют образ жизни, поведение населения Земли. Об этих структурах рассказал офицер американской разведки Джон Колеман в книге «Комитет 300».

Структуры этого Комитета ведут борьбу за передачу власти на планете Земля представителям рептоидной космической цивилизации. А для этого им надо уничтожить русское население России».

Ничего нового там не увидел, обычный набор лубочных постулатов, сводящихся к мировому заговору.

Авторы ратуют за увеличение численности славянского населения России. При этом акцент делают на современных женщинах, дескать, развратные и всё такое. Детей не хотят, а хотят предаваться похоти бесовской.

Таким девицам они хотят вообще запретить вступать в брак, предлагая дополнить статью 14 словами:

«Не допускается заключение брака с женщиной, у которой добрачная половая жизнь, венерические заболевания, аборты резко снизили репродуктивные возможности».

Я тоже ратую за увеличение численности русского народа.

Только решение данной проблемы вижу в доступном жилье для молодых пар, чтобы не платить пожизненно ипотеку. Вот тогда будут плодиться и размножаться.

Читать подобные статьи даже не смешно, а страшно.

Это же не первый встречный пишет, а депутат.

Сергей Ярцев, t.me

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