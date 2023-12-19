Олени, горки и подарки: как украсили к Новому году известные жилые комплексы 19.12.2023, 11:17

Праздничную атмосферу создают уютные декорации.

Если в эту погоду вам не хватает предновогоднего вайба, то советуем заглянуть в Новую Боровую или Зеленую гавань, пишет realt.by. Строящийся квартал под Минском застройщик «А-100 Девелопмент» украсил светящимися фигурами лесных обитателей, а в Новой Боровой появился стильный зеленый автомобиль с горой подарков на крыше — как напоминание, что Новый год уже в дороге.

Зеленая гавань расположена в 3,5 км от Минска, рядом с природным заказником. Сказочный лес появился в парке жилого квартала. Гуляя по эко-тропинкам можно увидеть светящиеся фигурки лосей, оленей, зайцев и сов.

Светящиеся олени и лоси «забрели» и на территорию жилого комплекса. Праздничную атмосферу создают уютные декоративные домики и гирлянды.

Главная новогодняя красавица района растёт на центральной площади. В этом году ёлочка зажглась праздничными огоньками впервые. Пока она еще маленькая, будет расти вместе с кварталами. В качестве украшения — купол, который венчает падающая звезда. Под ней можно загадывать желания.

В Новой Боровой свой антураж. На Центральной площади поставили большую елку и детские горки. Теперь это место притяжения всех живущих в районе ребятишек. Присутствуют и красочные фотозоны — с красным паровозом и маленькой стильной машинкой в окружении елочек.

Весь район украшен праздничной иллюминацией и светящимися фигурками. Огоньки в окнах и на подъездах — предновогодний вайб царит едва ли не в каждом уголке Новой Боровой.

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