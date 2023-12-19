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Войска РФ изменили тактику под Авдеевкой

  • 19.12.2023, 11:22
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Войска РФ изменили тактику под Авдеевкой

«Мясные штурмы» не сработали.

Российские оккупанты отошли от «мясных штурмов» на Авдеевском направлении. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» 19 декабря сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

«Коренным образом ничего не изменилось. Враг как давил, так и давит. Однако он немного изменил свою тактику», — сказал он.

По словам чиновника, ранее ВС РФ давили одновременно на 16-18 направлениях, держа «в напряжении» всю линию обороны города. Теперь же россияне поняли, что так им продвигаться не удается, и сконцентрировались на отдельных направлениях.

«Туда они гонят и технику в большом количестве, и личный состав. Таким образом они пытаются прорвать линию обороны», — рассказал Барабаш.

Он заверил, что новая тактика оккупантов ничего не меняет. ВСУ успешно отражают атаки и останавливают наступление противника.

«Погода не очень позволяет, но они пытаются применять тяжелую технику. Скорее всего видят, что тактика «мясных штурмов» также существенно какой-то победы им не приносит», — отметил руководитель администрации.

Он добавил, что вся техника, которая ехала под Авдеевкой за прошедшие сутки, успешно остановлена Силами обороны Украины.

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