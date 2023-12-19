В Гомеле глыба льда упала на девушку 19.12.2023, 11:28

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Пострадавшая — в больнице.

В Гомеле глыба льда упала на девушку. Пострадавшую забрала скорая. Об инциденте сообщил местный паблик «Гомель Online».

По данным издания, инцидент произошел 18 декабря около 15.00 на проспекте Ленина.

«Большая глыба льда обрушилась с крыши на тротуар. В результате очень сильно пострадала молодая девушка. Глыбой льда ей рассекло голову», — рассказала «Гомель Online» подписчица, которая стала очевидицей инцидента.

На место вызвали скорую. По информации очевидицы, девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и гематомами.

Ранее сообщалось, что в Витебске в результате схода снега с крыши дома погибла женщина.

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