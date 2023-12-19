Головченко выглядит странно и даже смешно 11 19.12.2023, 11:37

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Лукашенковский премьер фонтанирует безумными идеями.

Роман Головченко находится на посту премьер-министра Беларуси уже около трех с половиной лет. И чем дальше, тем меньше он стесняется выступать с неожиданными для других идеями.

Сайт UDF перечисляет несколько самых безумных.

Идея создать собственный грузовой флот

Два года назад Головченко заявил, что Беларусь намерена приобрести или построить грузовые корабли: «Анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт».

Недавно посол Беларуси в России Дмитрий Крутой высказался об этой идее несколько иначе: он заявил, что российские регионы якобы приглашают Беларусь обзавестись своим флотом, в первую очередь речным, воспользоваться российскими речными маршрутами.

«Это мечта нашего премьер-министра — возродить белорусские компетенции в судостроительной отрасли, которые у нас были во времена, когда мы работали на большую советскую программу», — сказал Крутой.

Идея создать индустриальный парк под Барановичами

Белорусские власти возлагали огромные надежды на индустриальный парк «Великий камень», однако совместный проект с китайцами не выстрелил. Но Головченко не стал унывать и в прошлом году предложил создать его региональный «аналог» – под Барановичами.

«Татарстан ушел дальше в этом вопросе, мы на это обратили внимание еще в ходе прошлогоднего визита. Собственно говоря, эту идею даже где-то и подсмотрели», – пояснил премьер-министр.

Откуда взять инвестиции на проект Головченко не сказал. С тех пор об этой идее ничего не слышно.

Идея сделать Беларусь авиастроительным государством

Летом текущего года во время посещения Свердловской области РФ Головченко заявил, что Беларусь «имеет серьезные амбиции при помощи российских коллег войти в разряд авиастроительного государства».

Позже он сообщил, что 19-местный самолет белорусского производства полетит уже в 2027 году. Эти планы выглядят фантастическими с учетом того, что Беларусь давно безуспешно пытается создать свой электромобиль, ноутбук и прочее.

Идея привлечь в Беларусь квалифицированных гастарбайтеров

Полтора месяца назад выступая в «палате представителей», премьер высказался о нехватке рабочей силы в стране и отметил:

«Для выхода на положительную динамику планируется реализовать меры, направленные на максимальное задействование имеющихся трудовых ресурсов и привлечение в страну квалифицированной иностранной рабочей силы. Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны».

Каким образом самая бедная после воюющей Украины страна региона собирается заманивать иностранцев на работу, Головченко не объяснил.

Идея перевести Сочи исключительно на электротранспорт

В текущем году белорусский премьер начал выдвигать идеи уже и для россиян. Месяц назад на встрече с губернатором Краснодарского края он предложил сделать курортный Сочи первым городом в России, который перешел бы полностью на электрический пассажирский транспорт.

Интерес Головченко в том, чтобы технику закупали в Беларуси.

Идея возродить производство шоколадных зайцев

Самую свежую свою необычную идею белорусский премьер озвучил 18 декабря во время переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Головченко предложил ему возродить на Бабаевской фабрике производство шоколадных зайцев, которых чиновнику дарили в детстве и которые в СССР были «страшным дефицитом».

Не исключено, что белорусский премьер озвучивает такие идеи, т.к. давно полноценно не отдыха. Накануне 2023 года он не без юмора заявил журналистам, что мечтает об отпуске. Однако в августе Лукашенко его отозвал из отдыха, потребовав помочь в решении вопросов, связанных с образованием.

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