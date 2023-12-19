В одном из белорусских городов из-за елки ограничили продажу алкоголя 3 19.12.2023, 11:41

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Где и на сколько?

В субботу 23 декабря в центре одного из крупнейших городов Беларуси местные власти решили ограничить продажу алкоголя. Все из-за торжественного включения главной елки.

Речь идет о Барановичах. Как сообщили на сайте местного городского исполнительного комитета, алкогольные напитки нельзя будет продавать с 10:00 до 23:00 магазинам которые находятся в радиусе 500 метров от места проведения мероприятия (об исключении читайте ниже).

Там пояснили, что так как елку будут включать на площади Ленина, то схема по радиусу 500 метров следующая:

Магазины, которых это касается, должны письменно сообщить горожанам о запрете продажи алкоголя в указанное время.

Данное ограничение регулируется подпунктом 1.14 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта», в соответствии с пунктом 8 решения Барановичского городского исполнительного комитета от 17 ноября 2023 г. № 3122 «О проведении торжественного включения главной елки города».

Однако, есть исключение — объекты общественного питания.

«Субъектам хозяйствования, осуществляющих деятельность в стационарных объектах общественного питания, осуществлять отпуск алкогольных напитков в розлив с потреблением на месте без права выноса», — добавили в городском исполкоме.

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