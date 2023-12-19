Как остановить Путина в 2024 году 2 19.12.2023, 11:48

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Владислав Селезнев

Названо главное условие для поражения Кремля.

Война в Украине и другие конфликты, которые возникают в новых точках планеты, свидетельствуют о том, что миропорядок, установленный по итогам Второй мировой войны, разрушен. После того как Россия совершила первые акты агрессии против суверенных государств – Грузии и Украины, цивилизованный мир должен был вспомнить старую истину: ненаказанное зло множится. Увы, этого не произошло.

Сегодня мы видим, как это зло набирает обороты. При этом сравнение нынешних событий со Второй мировой войной уже не кажется таким уж надуманным, на горизонте замаячила тень третьей мировой. Тем временем цивилизованный мир, коллективный Запад, который на протяжении последних 30 лет не усиливался, а разоружался, погряз в политических противоречиях, в частности по вопросу помощи Украине. Можно ли в таких условиях ожидать победы Украины в 2024 году? Можно. Но для этого союзники нашей страны должны по-настоящему включиться в эту борьбу со злом.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Экс-глава НАТО Расмуссен заявил, что Путин приступил к реализации плана Б в Украине. План А заключался в блицкриге, в быстром захвате Украины. Поскольку он провалился, сегодня перед диктатором стоит другая задача: истощение нашей страны и доведение до усталости ее союзников. Видите ли вы признаки реализации такого плана? Если да, как мы можем с этим бороться, кроме как путем получения еще большей военной помощи?

– Одна из любимых фраз Владимира Путина – «Россия всегда играет вдолгую». Фактически это так и есть. Мы живем в информационной парадигме, что полномасштабная война продолжается более 20 месяцев. Но справедливости ради следует отметить, что война началась в феврале 2014 года, и скоро будет ровно десять лет с момента появления «зеленых человечков» в Крыму и начала мероприятий по аннексии полуострова.

Десять лет боевых действий разной степени интенсивности. Но тенденции таковы, что ни одно перемирие – а их было несколько десятков – российской стороной не соблюдалось. Такая себе война на истощение, призванная создать условия для паники, для усталости в украинском обществе, создать условия и предпосылки для того, чтобы наши западные партнеры просто физически устали от всех этих процессов.

От некоторых экспертов мы слышим: да, возможно, странам коллективного Запада было бы намного проще, если бы Киев пал за три дня, а вся территория Украины была бы оккупирована российской армией за три недели. В таком случае, безусловно, какое-то время наши западные партнеры озвучивали бы свое негодование и глубокую обеспокоенность, а потом вернулись бы к привычному бизнес-процессу, торговали бы с РФ и закупали бы у нее относительно недорогие энергоресурсы.

Но сопротивление украинской армии при поддержке украинского народа поломало все эти схемы. Наши западные партнеры достаточно активно включились в поддержку действий ВСУ в противостоянии путинской агрессии, и, в принципе, это происходило достаточно долго, более полутора лет.

Сейчас тенденции, которые мы наблюдаем, достаточно тревожные. Есть определенные турбулентные процессы, связанные с ограничением поставок военно-технической помощи для нужд украинской армии в правительстве США, идут жесткие дискуссии между республиканцами и демократами. Есть определенное замедление предоставления поддержки странами Евросоюза. Безусловно, это достаточно тревожный сигнал, ведь нынешняя война – это война ресурсов. Победителем на поле боя является та сторона, которая в нужном месте в нужное время располагает достаточным количеством этих самых ресурсов.

Поэтому тревога Расмуссена совершенно обоснованна. Ни в коем случае нельзя допустить даже создания предпосылок к тому, чтобы Путин победил в войне против Украины. История развивается по спирали. Все мы хорошо знаем о событиях, происходивших в первой половине минувшего века и связанных с приходом к власти Гитлера и развязыванием им при молчаливом неучастии многих стран Европы Второй мировой войны.

Возможно ли повторение этой истории в 21-м веке при условии, что Россия будет выступать в роли агрессора и страны, которая развяжет третью мировую? Исключить такого нельзя. Мы видим системные заявления о том, что наши западные партнеры будут поддерживать Украину в ее противостоянии с путинской Россией, но механизма действий наших западных партнеров, направленных на наполнение практическим смыслом этих заявлений, мы не видим.

Ведь очевидно, что Украине нужно оружие, боеприпасы, техника, оборудование и прочие элементы, которые будут создавать как минимум паритет на поле боя. Позиция Украины ясна: мы не требуем, чтобы солдаты из стран Европы стояли на линии боевого столкновения плечом к плечу с нашими воинами. Но нам нужно все необходимое. А это требует довольно серьезного напряжения стран Западной Европы. Ведь в течение 30 лет со дня окончания холодной войны Европа разоружалась. Безусловно, это способствовало развитию экономик стран, но точно не способствовало усилению их боевых возможностей и боевого потенциала.

Есть еще одна истина, которую мы должны вспомнить: ненаказанное зло увеличивается. Ненаказание путинской агрессии в отношении суверенной Грузии, а затем суверенной Украины привело к тому, что турбулентные процессы происходят в разных уголках мира. Есть очаг противостояния на Ближнем Востоке, есть предпосылки к обострению ситуации на Корейском полуострове. Мы слышим алармистские заявления правительства Венесуэлы, которое имеет серьезные территориальные претензии к соседней Гайане.

То есть проблем возникает все больше и больше. Миропорядок, установленный по итогам Второй мировой войны, фактически разрушен. Эти турбулентные процессы будут продолжаться до тех пор, пока цивилизованными странами этой планеты не будет принято консолидированное решение в части успокоения любых агрессивных планов диктаторских режимов, которые стремятся кардинально изменить существующий миропорядок.

– В этой геополитической ситуации, о которой вы рассказали, может ли Украина рассчитывать на то, что 2024 год станет годом освобождения всех наших оккупированных территорий? Разумеется, мы понимаем, что освобождение территорий еще не означает полного окончания войны.

– Мы неоднократно говорили о том, что успех или неуспех украинских Сил обороны на поле боя напрямую зависит от ресурсных возможностей. Сейчас, имея доступ к переговорным трекам на уровне Евросоюза, правительства Украины и правительства США вряд ли можем спрогнозировать объем материально-технической помощи для нужд украинской армии, который планируется на будущий год.

Были первые наметки, ЕС должен был выделить нам порядка 50 миллиардов евро, от США мы ожидали транш порядка 60 миллиардов долларов. Но вопрос завис. Решения нет. Как скоро это решение будет трансформировано в реальность, сложно прогнозировать из-за политического противостояния внутри тех стран.

Значит, прогнозировать успех украинской армии на поле боя не стоит вплоть до того момента, пока мы не будем знать, какие объемы военно-технической помощи получит Украина.

– Но если все же события будут развиваться в самом позитивном ключе, если Украина получит все, что ей необходимо, можем ли мы рассчитывать, что 2024 год станет последним годом этой войны?

– Появился список средств, которые ожидает получить Украина от наших американских партнеров. На самом деле он поражает. Три вида очень серьезных дронов, авиационная техника, не только F-16, о которых мы постоянно говорим, но и военно-транспортные самолеты С-17, С-130. Огромное количество современной, высокотехнологичной техники, оборудования и так далее.

Реально ли получить все это оборудование и технику? В принципе, реально. Но учитывая опыт наших предыдущих коммуникаций с нашими западными партнерами, мы помним, что чаще всего они принимали отложенные решения. Например, нам необходимо то или иное оборудование здесь и сейчас, но мы получаем его на несколько месяцев позже в результате долгих уговоров и т. п.

С учетом того, что объем сил и средств, который необходим Украине, колоссален, необходимо также готовить и наш персонал, а это значит, что необходимо проводить мобилизацию, обучение, боевое слаживание. И этот процесс может занять несколько месяцев.

Поэтому прогнозировать что-либо – крайне неблагодарная вещь, потому что мы не знаем исходной точки: когда, в каких объемах и что именно получит Украина для организации следующего этапа своего наступления. Мы имеем опыт подготовки к летнему наступлению 2023 года. Порядка 9 месяцев шли дискуссии, переговоры, потом передача военно-технических средств, подготовка нашего личного состава. Это дало возможность россиянам очень серьезно подготовиться к нашему наступлению. Поэтому фактически наступление на юге Запорожской области было реализовано в намного меньших масштабах, нежели это планировалось изначально.

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