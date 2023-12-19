Иранца с чужими документами задержали в аэропорту Минска
- 19.12.2023, 11:55
Он хотел улететь в Турцию.
В аэропорту Минска задержан гражданин Ирана. Он пытался вылететь по чужому свидетельству о возвращении. Мужчину остановили пограничники при оформлении пассажиров, вылетавших в Турцию.
«Со слов задержанного, он является гражданином Ирана. Мужчина пояснил, что не мог официально обратиться в посольство Ирана в Беларуси, так как могли возникнуть юридические проблемы на родине», – прокомментировали в ГПК.
В отношении задержанного начат административный процесс.