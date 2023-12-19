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Пулеметчик ВСУ выкосил оккупантов на территории Авдеевского коксохимического комбината

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  • 19.12.2023, 12:07
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Пулеметчик ВСУ выкосил оккупантов на территории Авдеевского коксохимического комбината

Из американского пулемета М240В.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боевой работы пулеметчика 47-й ОМБр «Магура» на территории Авдеевского коксохимического комбината.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боец уничтожает российских оккупантов из американского пулемета М240В.

«Авдеевский коксохимический комбинат. Боец 47-й отдельной механизированной бригады обеспечивает огневую поддержку побратимам с помощью американского пулемета М240В калибром 7,62 мм», - отмечает автор публикации.

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