Пулеметчик ВСУ выкосил оккупантов на территории Авдеевского коксохимического комбината

Пулеметчик ВСУ выкосил оккупантов на территории Авдеевского коксохимического комбината2
- 19.12.2023, 12:07
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Из американского пулемета М240В.
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боевой работы пулеметчика 47-й ОМБр «Магура» на территории Авдеевского коксохимического комбината.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боец уничтожает российских оккупантов из американского пулемета М240В.
«Авдеевский коксохимический комбинат. Боец 47-й отдельной механизированной бригады обеспечивает огневую поддержку побратимам с помощью американского пулемета М240В калибром 7,62 мм», - отмечает автор публикации.