Путинский секонд-хенд Телеграм-канал «Сито Сократа»

19.12.2023, 12:17

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Форменное извращение, и никак иначе.

Информационное пространство усиленно насыщается Путиным. Политтехнологи, нанятые Кремлем, ведут работу по банальным законам диалектики. Они продолжают верить в чудесные эффекты пропагандистских воздействий, когда количество запутинского контента должно компенсировать смысловую пустышку для масс.

Действительно для самых креативных дельцов коммуникационного рынка довольно тяжело втюхивать даже не избалованному электорату путинский секонд-хенд. Как ты «счастливого дедушку» не наряди, какие остроты не вложи в его спичи, а он уже никого не зажигает.

Попытка окружить заеложеного вождя такими же артефактами или откровенными проходимцами пользы Путину дает мало. Ведь это лишний раз показывает его конкурентную немощность, идейно-политическую ничтожность. Еще бы какой же Путин мужик и крутой парень, если очкует выйти на спарринг с серьезными кандидатами… Здесь на лицо банкротство всей системы, похожей на стеклянный дворец. Стоит появится одному возмутителю с булыжником и вся конструкция путинизма разлетится вдребезги. Если бы в России была монолитная власть, то она вышла бы на честную конкуренцию, но у руля страны безнадежные задохлики, прячущиеся за спинами пока лояльных силовиков.

Аргументационная сторона продукта «Путин 5.0» проработана очень паршиво. Утечка мозгов породила хроническую неспособность дать стратегический посыл для антиконституционной задержки кремлевца на посту.

Два знаковых мероприятия последних дней: большая ежегодная пресс-конференция Путина и ХХІ съезд Единой России выступают яркими подтверждениями пустотелости, даже вредности главы государства для РФ. Вместо озвучивания четкой и понятной стратегии будущего развития можно услышать лишь засиженную мухами концепцию суверенизации России, предложенной почти 20 лет тому назад Сурковым.

Путин без остановки повторяет святое значение суверенитета для каждого россиянина. Он предлагает жертвовать людские жизни за этот самый мифический суверенитет. Хотя Россия сама напала на Украину, при этом понесла потери убитыми в 350 тысяч человек, или 56% от текущего оккупационного контингента, в Кремле все равно спекулируют на теме нужности и значимости войны для режима. Какой должна быть победа в войне не поясняется, российской массе предлагается и далее слепо верить в необходимость достижения секретных целей «СВО». Якобы запаса прочности у экономики должно хватить, а людишек вообще не жаль. К примеру, олигарха Пригожина с легкостью хлопнули, а рядовые россияне – просто пыль.

На съезде единороссов Путин превознес суверенитет до небес, обозначив его выше цены колбасы! Только народ, который отказывает себе во всем, терпит лишения, подыхает на чужбине, воистину способен чувствовать свою полноценность. А то не будет России, и нужно это закрепить не только в голове, но и в сердце.

Вот так, Путин секонд-хенд требует к себе не просто вдолбленного пропагандой трепета, но еще и народной любви. Форменное извращение, и никак иначе.

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